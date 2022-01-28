Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Нова весна ОЕ

Скандал з Єгоровою

РФ хейтить Сердючку

Роман Пітта

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ще один зірковий кавер на пісню Скрябіна: Антитіла переспівали хіт "Чорнобиль форева"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 20:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рок-група записала свою версію популярного треку Кузьми Скрябіна, яка прозвучить у фільмі, присвяченому музикантові – "Я, "Побєда" і Берлін"
"Антитіла" переспівали хіт Скрябіна
"Антитіла" переспівали хіт Скрябіна / Фото: instagram.com/antytila_official

Слідом за DZIDZIO, який записав кавер на пісню "То моє море" , свою версію пісні Кузьми "Чорнобиль форева" записала група "Антітіла"

Реклама

Зрозуміло, що за 24 роки після цих подій нам запропонували переспівати саме її. Тим більше, що в нашому арсеналі є досвід пісні "Люди як кораблі", яку ми виконуємо на кожному концерті на згадку про Кузьму, – розповів про вибір композиції фронт-мен гурту Тарас Тополя.

Колектив приєднався до інших музикантів, які вже встигли подати свої саундтреки до фільму про життя Андрія Кузьменка.

Загалом українські виконавці записали вже 16 каверів на хітові треки загиблого лідера гурту "Скрябін".

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фільм заснований на автобіографічній книзі Андрія Кузьменка з однойменною назвою. Він розповість історію музиканта Кузьми-початківця, який за три дні до запланованого концерту відправляється зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Перемозі".

Реклама

Роль Кузьми Скрябіна у картині втілив український актор Іван Бліндар. Також головні ролі отримали Марія Стопнік та Володимир Гева, а режисером виступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та Alina Pash вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", які органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Перемога" та Берлін".

Рані ми писали про те, що пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Міхалок та Чемерів .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти