Ще один зірковий кавер на пісню Скрябіна: Антитіла переспівали хіт "Чорнобиль форева"

Рок-група записала свою версію популярного треку Кузьми Скрябіна, яка прозвучить у фільмі, присвяченому музикантові – "Я, "Побєда" і Берлін"

"Антитіла" переспівали хіт Скрябіна / Фото: instagram.com/antytila_official

Слідом за DZIDZIO, який записав кавер на пісню "То моє море" , свою версію пісні Кузьми "Чорнобиль форева" записала група "Антітіла"

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Зрозуміло, що за 24 роки після цих подій нам запропонували переспівати саме її. Тим більше, що в нашому арсеналі є досвід пісні "Люди як кораблі", яку ми виконуємо на кожному концерті на згадку про Кузьму, – розповів про вибір композиції фронт-мен гурту Тарас Тополя.

Колектив приєднався до інших музикантів, які вже встигли подати свої саундтреки до фільму про життя Андрія Кузьменка.

Загалом українські виконавці записали вже 16 каверів на хітові треки загиблого лідера гурту "Скрябін".

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фільм заснований на автобіографічній книзі Андрія Кузьменка з однойменною назвою. Він розповість історію музиканта Кузьми-початківця, який за три дні до запланованого концерту відправляється зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Перемозі".

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Роль Кузьми Скрябіна у картині втілив український актор Іван Бліндар. Також головні ролі отримали Марія Стопнік та Володимир Гева, а режисером виступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та Alina Pash вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", які органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Перемога" та Берлін".

Рані ми писали про те, що пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Міхалок та Чемерів .