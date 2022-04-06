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Дружина Віктора Павлика розсекретила країну, в яку поїхала з маленьким сином – дорога була жахливою

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 16:32
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На своїй сторінці в Instagram Катерина Репяхова розповіла про свою вимушену поїздку, куди вона вирушила через російське вторгнення в Україну
Катерина Реп'яхова розповіла про непросту поїздку до Ізраїля
Катерина Реп'яхова розповіла про непросту поїздку до Ізраїля / Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше ми публікували матеріал про непросте шляхи дружини Віктора Павлика із сином у безпечні місця. Молода мати змушена рятуватися від війни, яку росіяни розв'язали на нашій землі. Куди в результаті приїхала Катерина з дитиною та мамою, а також інші подробиці читайте далі.

За словами Катерини, це була найскладніша дорога у її житті. Те, що вона пережила у Туреччині, просто описати складно. На щастя, зараз вона у безпеці. Майже тиждень Катерина Репяхова із сином та мамою в Ізраїлі.

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Катерина Реп'яхова робить усе, аби її малюк був безпеці
Катерина Реп'яхова робить усе, аби її малюк був безпеці / Фото: instagram.com/repyahovakate

В інстаграм-сториз Репяхова повідомила, що вони не оформляли статусу біженців. В Ізраїль вони приїхали у гості до її рідної сестри на певні дати. Дружина артиста одразу наголосила, що вони хочуть повертатись назад, незалежно від ситуації. Спочатку вони планували побачитися з сім'єю, але через воєнне вторгнення Росії дати зрушились.

Вони заїхали до країни за візою біженців. Це, за її словами, зараз єдина нагода в'їхати до Ізраїлю до родичів першого коліна.

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скріншот з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Також Катерина виходила у сторіз, як і багато хто, вона перейшла на українську мову. За її словами, вона помічає у себе велику тривожність. Дівчина постійно переживає, що Мишка хтось забере, вкраде. Навіть звичайні звуки з вулиці доводять молоду маму до жаху. Те саме можна сказати і про звуки літака.

скріншот з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Дружина Павлика показала також кадри з Ізраїлю, наголосивши, що ця країна, як ніхто інший, знає про війну.

скріншот з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

На новому місці Катерина також бере участь у благодійному заході, покликаному допомогти дітям з онкологічними захворюваннями.

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скріншот з інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Хочеться вірити, що на цьому непрості випробування для сім'ї закінчаться, як і для всіх українців.

Ми віримо у ЗСУ та швидку перемогу!

Також читайте наше ексклюзивне інтерв'ю з Микитою Добриніним про військові реалії.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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