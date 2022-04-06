Дружина Віктора Павлика розсекретила країну, в яку поїхала з маленьким сином – дорога була жахливою

Раніше ми публікували матеріал про непросте шляхи дружини Віктора Павлика із сином у безпечні місця. Молода мати змушена рятуватися від війни, яку росіяни розв'язали на нашій землі. Куди в результаті приїхала Катерина з дитиною та мамою, а також інші подробиці читайте далі.
За словами Катерини, це була найскладніша дорога у її житті. Те, що вона пережила у Туреччині, просто описати складно. На щастя, зараз вона у безпеці. Майже тиждень Катерина Репяхова із сином та мамою в Ізраїлі.
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В інстаграм-сториз Репяхова повідомила, що вони не оформляли статусу біженців. В Ізраїль вони приїхали у гості до її рідної сестри на певні дати. Дружина артиста одразу наголосила, що вони хочуть повертатись назад, незалежно від ситуації. Спочатку вони планували побачитися з сім'єю, але через воєнне вторгнення Росії дати зрушились.
Вони заїхали до країни за візою біженців. Це, за її словами, зараз єдина нагода в'їхати до Ізраїлю до родичів першого коліна.
Також Катерина виходила у сторіз, як і багато хто, вона перейшла на українську мову. За її словами, вона помічає у себе велику тривожність. Дівчина постійно переживає, що Мишка хтось забере, вкраде. Навіть звичайні звуки з вулиці доводять молоду маму до жаху. Те саме можна сказати і про звуки літака.
Дружина Павлика показала також кадри з Ізраїлю, наголосивши, що ця країна, як ніхто інший, знає про війну.
На новому місці Катерина також бере участь у благодійному заході, покликаному допомогти дітям з онкологічними захворюваннями.
Хочеться вірити, що на цьому непрості випробування для сім'ї закінчаться, як і для всіх українців.
Ми віримо у ЗСУ та швидку перемогу!
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