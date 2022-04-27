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Дружина Віктора Павліка розсекретила, що зробить після повернення в Київ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 14:33
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Катерина Репяхова, як і багато українських переселенців, дуже хоче повернутися до рідного дому
Катерина Репяхова мріє повернутись до Києва
Катерина Репяхова мріє повернутись до Києва / Фото: instagram.com/repyahovakate

Вже майже як місяць Катерина Репяхова разом з сином Михайлом перебуває у родичів в Ізраїлі. Блогерка зізнається, як тільки приїде до рідного Києва, то зробить все, що планувала, але завжди відкладала.

У Instagram дружина Павліка показала список того, що вона зробить у першу чергу після повернення.

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Я куплю собі багато книг українською про брендінг та маркетинг. Я одразу піду на спорт. Я піду на майстер-класс "Макіяж для себе". Я поїду і просто погуляю центром свого міста, – перелічила Катя.

Також Репяхова запланувала зустрітись с подружками і просто кататись на машині по Бажана (вулиця у Дарницькому районі, – Ред.), слухаючи Романа Скорпіона і згадуючи, як "могла слухати конченого Михайлова".

Окрім того, дружина Павліка мріє заїхати до аеропорту Борисполя.

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Я досі не вірю, що немає вже того життя… Я не можу до сих пір усвідомити, що в нас його варварськи відібрали… Мені так шкода, що в тій проклятій країні лежать мої любі бабуся і дідусь… Невже я більше ніколи не поїду до них на могилу, – висловилась блогерка.

Раніше Репяхова розповідала, що в Ізраїлі вона навчається онлайн. Катя каже, що це допомагає відволіктись від всього жаху.

Нещодавно, дружина Віктора Павліка показала сина, який вже підріс і похвалилась його досягненнями у 10 місяців.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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