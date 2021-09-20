"Живий" Чапкіс і провокації Melovin'а: як пройшов третій ефір Танців з зірками

Як пройшов третій випуск шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Так, до трійки зіркових суддів Влада Ями, Катерини Кухар і Макса Чмерковського в третьому ефірі приєдналася Оля Полякова. А ведучою на балконі стала запрошена зірка – Маша Єфросиніна.

До речі, нещодавно ми показували, як виглядає наймодніша учасниця другого сезону найзагадковішого шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Відкрили третій вечір шоу на "Танці з зірками" Олександра Машлятіна і Денис Самсон. Оля Полякова розхвалила пару і поставила їй 10 балів, хоча інші судді розкритикували танець Олександри і в сумі у неї з Денисом 24 бали.

Ліда Лі і Олексій Базель виконали Віденський вальс, який зірковий склад журі оцінив у 28 балів. Полякова знову розщедрилася на 10-ку.

Наступними танцювати вийшли Melovin і Єлизавета Русіна. Влад Яма розхвалив Меловіна, а Катерина Кухар подарувала йому мініатюрні череп з мізками. Співак же знову підніс примі-балерині подарунок – на цей раз це були окуляри. А оцінка пари – 22 бали.

Артур Логай і Анна Кареліна теж танцювали Віденський вальс. Катерина Кухар навіть назвала Артура лідером третього ефіру. В сумі у пари 30 балів.

Під час танго Ольги Харлан і Дмитра Дікусара співав ще один гість проекту ALAKSEEV. Оцінка пари – 29 балів.

Далі на паркет "Танців з зірками" вийшли Станіслав Горуна і Даніелла Преап, яких розкритикувала чоловіча половина зіркового журі, але похвалили Кухар і Полякова. 24 бали заробили Станіслав і Даніелла.

Джамала і Антон Нестерко виконали кримського-татарський народний танок під пісню, з якою Джа перемогла на "Євробаченні 2016". Дебют цієї хореографії оцінили судді в 25 балів.

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Олексій Суровцев і Марія Колосова несподівано поміняли стиль танців, чим порадували зіркове журі. У третьому ефірі у пари оцінки стали вище. Їхній загальний бал – 27.

Євгенія Власова і Макс Леонов запалили паркет заводним ча-ча-ча. Їхня сьогоднішня оцінка – 28 балів.

Для третього ефіру Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук підготували контемпорарі. Макс Чмерковський особливо хвалив Костянтина. Пара заробила 31 бал.

Діма Каднай і Аліна Лі виконали пасодобль. Цей танець приніс учасникам високу оцінку – 29 балів.

Квікстеп представили Фагот і Катерина Трішина. Влад Яма назвав цей виступ пари кращим за всі три тижні, з чим не погодилися його колеги. Оцінка пари – 27 балів.

Останніми на паркет вийшли Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Вони виконали фокстрот, за який отримали 31 бал від суддів.

Хто покинув "Танці з зірками" в цьому випуску – дізнайтеся тут.

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