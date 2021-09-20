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Григорій Чапкіс повернувся на Танці з зірками. Легендарного хореографа оживили на паркеті

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 00:33
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Суддя танцювального проекту помер 13 червня у віці 91 року. Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві 18 червня
Григорій Чапкіс повернувся на "Танці з зірками"
Григорій Чапкіс повернувся на "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

На паркет в третьому випуску шоу "Танці з зірками" вийшли пари різного віку. За задумом постановників, це показує, що танцювати можна і в дитинстві, і в більш дорослому віці.

Дивувати в новому сезоні буде і гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Зараз творці проекту працюють над новими випусками, а раніше ми показували одного з персонажів шоу.

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В кінці номера в залі з'явилися учасники цього сезону "Танців з зірками", які разом з іншими танцюристами вітали маестро.

Григорія Миколайовича "оживили" у вигляді голографічного зображення. Він пройшовся паркетом під оплески залу.

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Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після COVID-19. В кінці 2020 року він переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували.

За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і у 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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