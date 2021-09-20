У третьому ефірі Танців з зірками проєкт покинула ще одна пара (відео)

Новий випуск танцювального проекту був останнім для двох учасників, яким не вистачило голосів від глядачів. Олександра Машлятіна раніше замінила на танцях свою подругу, але не дотягла і до середини шоу

Олександра Машлятіна і Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Третій ефір шоу пройшов під темою "Рік, який змінив моє життя". Учасники розповідали зворушливі історії, показували нові постановки, які готували весь тиждень, та одній парі не вистачило балів і вона покинула шоу.

Нагадаємо, що раніше творці гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" показали, як виглядає наймодніша учасниця другого сезону, який зараз знімають.

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Згідно з правилами шоу, до глядацьких голосів додають оцінки суддів. Турнірна таблиця "Танців з зірками" в кінці третього ефіру виглядала так: лідери – Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, аутсайдери – Меловін і Єлизавета Русіна.

Турнірна таблиця в третьому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Глядацьке голосування все змінило – найменшу кількість балів отримали дві пари: Олександра Машлятіна і Денис Самсон, а також Олексій Суровцев і Марія Колосова.

Шоу "Танці з зірками" в третьому випуску покинули Олександра Машлятіна і Денис Самсон.

Дивіться виступ в Олександри Машлятіної і Дениса Самсона – Самба:

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У цьому випуску "танців" творці шоу "оживили" Григорія Чапкіса в номері, присвяченому легендарному танцюристу. Подивитися його можна тут.

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