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У третьому ефірі Танців з зірками проєкт покинула ще одна пара (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 00:45
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Новий випуск танцювального проекту був останнім для двох учасників, яким не вистачило голосів від глядачів. Олександра Машлятіна раніше замінила на танцях свою подругу, але не дотягла і до середини шоу
Олександра Машлятіна і Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьому ефірі
Олександра Машлятіна і Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Третій ефір шоу пройшов під темою "Рік, який змінив моє життя". Учасники розповідали зворушливі історії, показували нові постановки, які готували весь тиждень, та одній парі не вистачило балів і вона покинула шоу.

Нагадаємо, що раніше творці гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" показали, як виглядає наймодніша учасниця другого сезону, який зараз знімають.

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Згідно з правилами шоу, до глядацьких голосів додають оцінки суддів. Турнірна таблиця "Танців з зірками" в кінці третього ефіру виглядала так: лідери – Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, аутсайдери – Меловін і Єлизавета Русіна.

Турнірна таблиця в третьому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Глядацьке голосування все змінило – найменшу кількість балів отримали дві пари: Олександра Машлятіна і Денис Самсон, а також Олексій Суровцев і Марія Колосова.

Шоу "Танці з зірками" в третьому випуску покинули Олександра Машлятіна і Денис Самсон.

Дивіться виступ в Олександри Машлятіної і Дениса Самсона – Самба:

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У цьому випуску "танців" творці шоу "оживили" Григорія Чапкіса в номері, присвяченому легендарному танцюристу. Подивитися його можна тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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