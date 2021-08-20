Зібров висловився про скандал із концертом до Дня Незалежності та заступився за Катю Царик

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Одним з них виявився Павло Зібров, якому відмовили в участі через його "характер". За колегу заступилася Анастасія Приходько, яка розгнівалася тим, що сталося, адже її теж не запросили виступити. Через день Павло Зібров прокоментував скандал і прояснив свою позицію.

В Instagram співак написав, що побачив негативні висловлювання на адресу своїх колег по сцені, а також режисерки концерту Каті Царик, яка нібито була проти його участі в шоу.

В цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів, таких, як Тарас Петриненко, Ірина Білик, Олег Вінник, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Руслана, Наталка Могилевська, Ніна Матвієнко, групи ВВ, та Океан Ельзи, Верка Сердючка.... і молоді талановиті артисти: Монатік, Казка, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дзідзьо, Джамала, Тіна Кароль, Сергій Бабкін... Може, про когось забув – пробачте. Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим – побачимо, – написав Павло Зібров.

Артист зазначив, що не Катя Царик вирішувала, хто увійде в число 35 артистів, які виступатимуть на цьому дійстві.

Вона молода і талановита і, мабуть, їй просто не вистачило такту, розмовляючи зі мною. Впевнений, що це була не її думка... Так, дуже б хотілось, щоб на початку цього списку були артисти, які прославляли своїми піснями нашу країну на зорі незалежності, – повідомив Павло Зібров.

Катя Царик розкрила секрети закулісся концерту до Дня Незалежності України / Фото: прес-служба

Нагадаємо, раніше Павло Зібров заявив, що його не включили в список виступаючих. За словами артиста, продюсер Сергій Перман і Катя Царик йому сказали, що він не слухається режисерської задумки та "собі на умі".

А поки артистам відмовляли у виступі на концерті до Дня Незалежності, ми придумали свою альтернативну версію шоу з зірками, чиї пісні стали українськими хітами свого часу.

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