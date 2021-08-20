Зибров высказался о скандале с концертом ко Дню Независимости и вступился за Катю Царик

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Одним из них оказался Павел Зибров, которому отказали в участии из-за его "характера". За коллегу вступилась Анастасия Приходько, которая разгневалась происшедшим, ведь ее тоже не пригласили выступить. Спустя день Павел Зибров прокомментировал скандал и прояснил свою позицию.

В Instagram певец написал, что увидел негативные высказывания в адрес своих коллег по сцене, а также режиссера концерта Кати Царик, которая якобы была против его участия в шоу.

В этом концерте есть большое количество достойных, настоящих артистов, таких как Тарас Петриненко, Ирина Билык, Олег Винник, Александр Пономарев, Виктор Павлик, Руслана, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, группы ВВ, и Океан Эльзы, Верка Сердючка... И молодые талантливые артисты: Монатик, KAZKA, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дзидзьо, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин... Может, о ком забыл – простите. Поэтому считаю, что этот концерт должен быть интересным – увидим, – написал Павел Зибров.

Артист отметил, что не Катя Царик решала, кто войдет в число 35 артистов, которые выступят на этом действе.

"Она молодая и талантливая и, видимо, ей просто не хватило такта, разговаривая со мной. Уверен, что это было не ее мнение... Да, очень бы хотелось, чтобы в начале этого списка были артисты, которые прославляли своими песнями нашу страну на заре Независимости, – сообщил Павел Зибров.

Катя Царик раскрыла секреты закулисья концерта ко Дню Независимости Украины / Фото: пресс-служба

Напомним, что ранее Павел Зибров заявил, что его не включили в список выступающих. По словам артиста, продюсер Сергей Перман и Катя Царик ему сказали, что он не слушается режиссерской задумки и "себе на уме".

А пока артистам отказывали в выступлении на концерте ко Дню Независимости, мы придумали свою альтернативную версию шоу со звездами, чьи песни стали украинскими хитами в свое время.

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