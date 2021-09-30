Зірка серіалу Люся Інтерн зізналася, що чоловік бив її ногами. Розлучення – в процесі

Ліза Зайцева розповіла про розлучення з чоловіком / Фото: Скріншот з YouTube

Друзі познайомили зірку серіалу "Люся Інтерн" з майбутнім чоловіком, який був старший за неї на п'ять років. Роман розвивався стрімко. Через тиждень після знайомства вони стали жити, а одружилися через три роки стосунків.

У програмі "Зірковий шлях" Ліза Зайцева зізналася, що з насильством з боку обранця зіткнулася ще до весілля . Він дуже сильно її контролював. Лізі постійно доводилося виправдовуватися перед ним. також він піднімав на акторку руку і бив ногами.

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Але Ліза нікому не розповідала про те, що відбувається.

Ти боїшся близьким розповісти щось погане, тому що його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим. І все одно я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого, – сказала актриса.

Ліза Зайцева / Фото: instagram.com/stereoolizaa

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Піти від чоловіка вона зважилася тільки через п'ять років стосунків. Рік тому, поки його не було вдома, вона зібрала речі і втекла до кращої подруги.

Це було дуже важко. Тому що це наша спільна квартира і я з неї пішла. У мене були порожні кишені, – зізналася Зайцева.

У пари ще були борги, з якими довелося розплачуватися акторці.

Вона зізналася, що чоловік ще довго її переслідував. Подати на розлучення дівчина зважилася тільки через рік – цього літа в червні. Їх шлюборозлучний процес і розділ майна триває досі.

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