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Соцмережі зачепили "спітнілого і лисуватого" принца Гаррі після гри в поло (фото)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 16:31
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У принца Гаррі та Меган Маркл є як шанувальники, так і ненависники. Чергове фото герцога Сассекського викликало ажіотаж у соцмережах
Принца Гаррі висміяли у соцмережах
Принца Гаррі висміяли у соцмережах / Фото: Getty Images, Twitter

Раніше цього місяця принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уперше публічно зустрілися у Британії з членами королівської сім'ї після того, як вони відмовилися від королівських обов'язків та поїхали жити до США.

Парочка вже повернулася до Штатів і проводить час у Каліфорнії. Так, принца Гаррі підловили за грою в поло в клубі Cancha de Estrella's Polo Club, який знаходиться в Санта-Барбарі, пише видання People.

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Папараці вдалося підловити Гаррі в той момент, коли він стояв, заклавши руки за голову і висунувши язик, і дивився в далечінь. Цей знімок викликав безліч реакцій у соцмережах – більшість із них були аж ніяк не втішними. Над герцогом Сассекським люблять жартувати, і для інтернет-тролів фото стало новим приводом для жартів.

Меган, дівчинко, та ти просто щасливиця, дитинко... – із сарказмом написав користувач Prince Max.

Скріншот: Twitter

Наступний користувач Twitter зробив колаж з фото Гаррі та головних героїв фільму "Супер Майк XXL", написавши ще більш саркастичне висловлювання на адресу принца:

Я міг би заплатити 20 фунтів тільки тому, що в наші дні на 20 фунтів нічого не купиш. Дідька лисого! Я обожнюю спітнілих, пухких, лисіючих, лицемірних Принців Королівства! Давай, працюй!

Скріншот: Twitter

Цей користувач Twitter також показав принца Гаррі з величезним бюстом, підписавши фото: "Так краще" і додавши хештег #Megxit. Автор, мабуть, натякнув, що принц Гаррі нібито сильно залежить від думки своєї дружини.

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Megxit (Meghan + exit – Меган + вихід) – термін, яким у пресі називають зречення принца Гаррі та Меган Маркл від королівських обов'язків та їх від'їзд до США. За аналогією з Brexit – виходом Британі з Євросоюзу.

Скріншот: Twitter

Раніше ми писали, що розлючений принц Гаррі чекає вибачень від королівської родини після ювілею Єлизавети ІІ. Герцог Сассекський очікував, що його з Меган Маркл зустрінуть у Великій Британії з почестями.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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