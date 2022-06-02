Сварки як і не було: Меган Маркл і принц Гаррі засвітилися поруч із Єлизаветою II

Королівські експерти були впевнені, що бунтарі Меган та Гаррі просто "змішаються з натовпом" під час святкування Платинового ювілею королеви Великої Британії.
Але, звичайно, такий варіант був малоймовірним. Незважаючи на всі сварки та публічні звинувачення королівської родини в расизмі та інших неприємних речах з боку Меган Маркл та принца Гаррі, подружжя все-таки були присутні на святі Trooping the Colour. Ба більше, вони цілком мило спілкувалися з членами королівського сімейства на балконі Букінгемського палацу.
У Мережі з'явилися фото, на яких принц Гаррі та Меган Маркл грайливо прикладають палець до губ і просять дітей не шуміти.
Зараз у Ведикій Британії відзначають велике свято – 70 років з моменту сходження королеви Єлизавети II на престол. 2 червня у Лондоні відбулася церемонія Trooping the Colour – офіційне святкування дня народження монарха Сполученого королівства. Цього дня, за традицією, члени королівської родини виходять на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати народ та насолодитися яскравим шоу, яке влаштовують британські військові.
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