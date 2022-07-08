Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Судья поддержал принца Гарри в битве против таблоида. В чем оклеветали внука Елизаветы ІІ?

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британские СМИ опубликовали статью еще в феврале. Мужу Меган Маркл ничего не оставалось как идти в суд. Подробности в материале
Герцог Сассекский продолжает судиться с таблоидами
Герцог Сассекский продолжает судиться с таблоидами / Фото: Коллаж: Сегодня

Герцогам Сассекским не привыкать нанимать команду адвокатов и подавать иски против таблоидов. Чаще всего достается британским. Подданые королевы Елизаветы обожают читать про скандальную парочку, которая разорвала отношения с семьей и переехала в Калифорнию. В конце 2021 года Меган Маркл выиграла дело против таблоида "Mail on Sunday". А теперь и принц Гарри взял вверх над редакцией скандального СМИ, сообщает "The Sun".

В феврале этого года издание опубликовало статью под заголовком: "Эксклюзив: как принц Гарри пытался сохранить в секрете свою судебную тяжбу с правительством из-за телохранителей... а затем — всего через несколько минут после того, как ситуация вышла из-под контроля, — его пиар-машина попыталась отбелить разногласия".

Реклама

Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри посчитал, что слова редакции таблоида нанесли не только серьезный ущерб его репутации, но и заставили его страдать. Адвокаты герцога Сассекского заявили, что, в статье были ложные утверждения о том, что их клиент лгал и и манипулировал общественным мнением.

Явные признаки клеветы в сторону внука Елизаветы Второй увидел и верховный судья Никлин.

Реклама

Статья не содержит такого прямолинейного утверждения (ред. – про заголовок). Гипотетически, разумный читатель на самом деле понял бы разницу между раскручиванием фактов и ложью, – поделился своими умозаключениями Никлин.

Вынесенное сегодня, 8 июля, судебное решение является первым этапом иска герцога Сассекского о клевете против таблоида. Теперь издатель должен представить свою защиту по делу. Однако, после поддержки верховного судьи, у принца Гарри шансы на победу выросли в разы.

Ранее мы рассказывали что ради супруги принца Чарльза сделала Кейт Миддлтон.

Реклама

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять