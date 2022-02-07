Оля Полякова пристрасними танцями спробувала заманити до себе учасника Голосу країни (відео)

Минулого вечора показали ще один випуск сліпих прослуховувань у новому сезоні вокального талант-шоу

Оля Полякова запалила у новому випуску "Голосу країни" / Фото: YouTube

Третій випуск "Голосу країни-12" був сповнений сюрпризів. Зіркові тренери "розібрали" нових учасників до своїх команд, а комусь не вдалося потрапити до шоу.

Докладніше про те, як пройшов випуск, ми розповідали тут.

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Та пощастило минулої неділі Ярославу Кайді з Харкова – за нього боролися Потап та Оля Полякова. Остання навіть влаштувала запальні танці у кріслі, а заповітну кнопку натиснула ногою!

Оля Полякова у новому випуску "Голосу країни" / Скріншот із YouTube

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Учасник обрав для сліпих прослуховувань пісню Rammstein – Mein Herz Brennt, яка, втім, не вразила Святослава Вакарчука та Надю Дорофєєву.

Дивіться, як усе було:

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Після недовгих роздумів, та вислухав компліментів від зіркових тренерів, Ярослав все ж таки обрав команду Потапа.

Хороший, та не мій, – зробила висновок Оля Полякова, коли вокаліст пішов із Олексієм Потапенком зі сцени.

Нагадаємо, крісла "Голосу країни" цього року зайняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Вперше на проєкті з'явилося п'яте крісло – у ньому сидять Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали головні тренери.

У третьому випуску "Голосу країни" також з'явилася донька Костянтина Меладзе, котра розплакалася на сцені. Ми також розповідали про несподівану появу на шоу Пола Маккартні.