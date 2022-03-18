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Дмитро Ступка "проїхався" по дочці Ольги Сумської, яка живе в росії: пам'ятай про своє коріння та батьків!

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18 березня, 09:46
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Старша дочка відомої акторки – Антоніна Паперна – жодного разу не висловилась про війну росії проти її Батьківщини
Дмитро Ступка розкритикував Антоніну Паперну та її чоловіка Володимира Яглича.
Дмитро Ступка розкритикував Антоніну Паперну та її чоловіка Володимира Яглича. / Фото: Instagram

Дочка Ольги Сумської вже давно живе та працює у росії. Там Антоніна Паперна вже понад шість років перебуває у стосунках із російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей – доньку та сина. Проте дівчина не забувала про свою Батьківщину – вона іноді приїжджала в Україну, в гості до рідних.

Однак, після нападу путіна на нашу країну, Антоніна зникла з горизонту. З першого дня війни вона не з'являється у соцмережах. Окрім того, Паперна так і не змогла публічно озвучити свою позицію у цій важкій ситуації.

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Тож відомий український актор Дмитро Ступка присоромив дочку Ольги Сумської. Він зазначив, що її позиція дивна, зважаючи на те, як її мама підтримує країну.

Якщо чесно, звичайно я здивований. Її мама, і, до речі, моя кіномама, ми багато знімалися з Ольгою, дуже її поважаємо і любимо, вона друг нашої родини. З Антоніною Паперною я також знайомий. Трохи дивно, бо мама висловлює свою позицію і підтримувала мого однокласника, який, на жаль, загинув – Пашу Лі. Вона активно підтримує ЗСУ та українців, а дочка ніяк не висловилася, це дійсно шкода і дивно, – сказав Ступка в інтерв'ю на YouTube-каналі Ростислава Калацинського.

Дмитро Ступка порадив Антоніни, аби вона пам'ятала своє коріння, хто її батьки та звідки вона родом.

Адже династія Сумських не менш шанована в Україні, ніж наша династія – Ступки. Тому, звичайно, хотілося б почути від неї хоч якусь думку. Мовчання – це найгірше зараз, що може бути, – додав артист.

Антоніна Паперна з Володимиром
Антоніна Паперна з Володимиром / Фото: Instagram/tonya_papernaya

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Також Ступка висловився і щодо чоловіка Паперної – Володимира Яглича, який також мовчить про війну. Дмитро порекомендував йому спілкуватися з тещею.

Було б непогано, щоб він прислухався до її слів і зробив висновки, бо одна справа, коли ти дивишся телебачення, а інша, коли тобі розповідають те, що відбувається, люди, які перебувають в Україні. Те, що їм кажуть, і те, що відбувається насправді – велика різниця, – зауважив Ступка.

Раніше ми повідомляли про те що Ольга Сумська поховала 88-річну матір у Києві під звуки сирен. Легендарної артистки не стало за кілька днів після вторгнення окупантів в Україну.

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