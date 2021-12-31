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Найкращі тости на 2022 рік. Ми зібрали вітання від українських знаменитостей

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 15:35
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Підняти келих ігристого в новорічну ніч, загадати бажання та обов'язково сказати тост із теплими побажаннями на майбутній рік. Українські знаменитості розповіли, що бажають у Новий рік
/ Фото: пресслужба

Зірки українського шоу-бізнесу вже встигли поділитися з нами своїми заповітними новорічними бажаннями в ексклюзивне інтерв'ю , а тепер знаменитості хочуть передати свої побажання шанувальникам

Jerry Heil

Найнеординарніша молода виконавиця української сцени Jerry Heil точно знає, що про що не варто забувати у 2022 році.

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Я тут подумала, що цього року всі п'ють не ігристе, а тигристе. Тож будемо милими кицями, але поважаємо себе, бо такі котики, як ми з вами, – зникаючий вигляд, – звернулася до всіх фанатів Яна Шамаєва.

Jerry Heil бажає залишатися котиками наступного року
Jerry Heil бажає залишатися котиками наступного року

Анатолій Анатолій

Ведучий телеканалу "Україна" вирішив, що багато говорити не варто, адже всі ми й так чекаємо на чудеса і бажаємо друг другу щастя та здоров'я.

Давайте піднімемо келихи за 2022 рік. Це зараз мій улюблений тост, – каже ведущий "Ранок з Україною".

Анатолій Анатолій вітає з Новим роком
Анатолій Анатолій вітає з Новим роком / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Геннадій Вітер

А ось Геннадій Вітер любить повторювати в новорічну ніч один і той самий тост, який для шоумена став своєрідною афірмацією.

Зліпив якось дід Мороз собі помічника-сніговика і залишився у нього невеликий сніжок. "Що тобі ще зліпити, друг мій? бачив багато чого на своєму віку, знав, що у кожного – своє щастя і сказав: "На тобі сніг, зліпи сам своє щастя". якщо воно буде розривати всі шаблони!" З новим роком!" – вітає артист.

Геннадій Вітер любить повторювати один тост рік у рік
Геннадій Вітер любить повторювати один тост рік у рік

Діва Монро

Телеведуча і шоувумен любить коротко і ясно висловлювати свої думки, тому й улюблений тост Монро – ємний, але головне – з дуже важливим посилом!

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Бажаю у Новому році продовжувати жити своє життя. Смачно, весело та чесно, – бажає всім нашим читачам Монрітта.

Монро бажає провести рік весело
Монро бажає провести рік весело / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ольга Сторожук

Акторка зізнається, що під час тосту завжди загадує бажання на майбутній рік. Свої мрії до моменту виконання зірка серіалу "Суперкопи" залишає в секреті.

Коли я піднімаю келих у новорічну ніч, я завжди загадую одне й те саме заповітне бажання, чекаю, коли здійсниться. Воно дуже особисте, тож у тост не виливається. А ще я завжди прошу здоров'я близьким та коханим, миру та більше чудес, – ділиться з нами Ольга.

Ольга Сторожук під час тосту загадує бажання
Ольга Сторожук під час тосту загадує бажання

SHADU

Співачка звикла отримувати від життя лише позитивні емоції, саме цього вона бажає всім своїм шанувальникам у 2022 році.

Бажаю жити тут і зараз: кайфуйте від кожної хвилини, любіть те, чим займаєтеся, а також будьте з тим, кого по-справжньому любите! – бажає виконавиця.

Співачка бажає отримувати задоволення від життя
Співачка бажає отримувати задоволення від життя

JULIK

Шоумен піднімає келих за виконання всіх мрій у майбутньому 2022 році та бажає всім провести його максимально продуктивно та досягти всіх цілей.

Бажаю вам, щоб у Новому році все було так, як ви цього хочете, а не "бо так треба"! І нехай ті бажання та цілі, які під бій курантів кружлятимуть у келиху, збуваються все до єдиного! – каже своїм шанувальникам артист.

Ivan NAVI

Іван привітав рядками з пісень
Іван привітав рядками з пісень

Молодий виконавець вирішив привітати своїх фанатів відсиланнями до власних пісень. І варто відзначити, вийшло дуже зворушливо!

Щоб у новому році ми залишалися такі молоді, закохувалися, влипали лише у краще, бачили свою зірку та йшли за нею. Навіть у холодну ніч пам'ятали про тимчасовий релакс, відчували хімію між нами для створення чогось нового, пам'ятали як разом з тобою провели кращі моменти, а коли немає когось важливого – точно були впевнені, що ангели всі знають. казково. Ну, а якщо дуже потрібно, то брали і починали все спочатку. З новим роком! – бажає артист.

Ганна Гресь

Актриса в наступному році бажає всім глядачам та читачам залишатися у формі. Нам здається, що це відмінне побажання, особливо після низки святкових застіль.

Бажаю у Новому році не мучити себе, а отримувати задоволення від правильного харчування та занять спортом, – вітає шанувальників Ганна.

Анна Гресь бажає бути у формі у 2022
Анна Гресь бажає бути у формі у 2022 / Фото: пресслужба

Разом з тостами та привітаннями не забудьте подарувати подарунки своїм близьким. Ми заздалегідь подбали і написали, які подарунки підійдуть кожному знаку Зодіаку .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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