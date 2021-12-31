Найкращі тости на 2022 рік. Ми зібрали вітання від українських знаменитостей

Підняти келих ігристого в новорічну ніч, загадати бажання та обов'язково сказати тост із теплими побажаннями на майбутній рік. Українські знаменитості розповіли, що бажають у Новий рік

/ Фото: пресслужба

Зірки українського шоу-бізнесу вже встигли поділитися з нами своїми заповітними новорічними бажаннями в ексклюзивне інтерв'ю , а тепер знаменитості хочуть передати свої побажання шанувальникам

Jerry Heil

Найнеординарніша молода виконавиця української сцени Jerry Heil точно знає, що про що не варто забувати у 2022 році.

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Я тут подумала, що цього року всі п'ють не ігристе, а тигристе. Тож будемо милими кицями, але поважаємо себе, бо такі котики, як ми з вами, – зникаючий вигляд, – звернулася до всіх фанатів Яна Шамаєва.

Jerry Heil бажає залишатися котиками наступного року

Анатолій Анатолій

Ведучий телеканалу "Україна" вирішив, що багато говорити не варто, адже всі ми й так чекаємо на чудеса і бажаємо друг другу щастя та здоров'я.

Давайте піднімемо келихи за 2022 рік. Це зараз мій улюблений тост, – каже ведущий "Ранок з Україною".

Анатолій Анатолій вітає з Новим роком / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Геннадій Вітер

А ось Геннадій Вітер любить повторювати в новорічну ніч один і той самий тост, який для шоумена став своєрідною афірмацією.

Зліпив якось дід Мороз собі помічника-сніговика і залишився у нього невеликий сніжок. "Що тобі ще зліпити, друг мій? бачив багато чого на своєму віку, знав, що у кожного – своє щастя і сказав: "На тобі сніг, зліпи сам своє щастя". якщо воно буде розривати всі шаблони!" З новим роком!" – вітає артист.

Геннадій Вітер любить повторювати один тост рік у рік

Діва Монро

Телеведуча і шоувумен любить коротко і ясно висловлювати свої думки, тому й улюблений тост Монро – ємний, але головне – з дуже важливим посилом!

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Бажаю у Новому році продовжувати жити своє життя. Смачно, весело та чесно, – бажає всім нашим читачам Монрітта.

Монро бажає провести рік весело / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ольга Сторожук

Акторка зізнається, що під час тосту завжди загадує бажання на майбутній рік. Свої мрії до моменту виконання зірка серіалу "Суперкопи" залишає в секреті.

Коли я піднімаю келих у новорічну ніч, я завжди загадую одне й те саме заповітне бажання, чекаю, коли здійсниться. Воно дуже особисте, тож у тост не виливається. А ще я завжди прошу здоров'я близьким та коханим, миру та більше чудес, – ділиться з нами Ольга.

Ольга Сторожук під час тосту загадує бажання

SHADU

Співачка звикла отримувати від життя лише позитивні емоції, саме цього вона бажає всім своїм шанувальникам у 2022 році.

Бажаю жити тут і зараз: кайфуйте від кожної хвилини, любіть те, чим займаєтеся, а також будьте з тим, кого по-справжньому любите! – бажає виконавиця.

Співачка бажає отримувати задоволення від життя

JULIK

Шоумен піднімає келих за виконання всіх мрій у майбутньому 2022 році та бажає всім провести його максимально продуктивно та досягти всіх цілей.

Бажаю вам, щоб у Новому році все було так, як ви цього хочете, а не "бо так треба"! І нехай ті бажання та цілі, які під бій курантів кружлятимуть у келиху, збуваються все до єдиного! – каже своїм шанувальникам артист.

Ivan NAVI

Іван привітав рядками з пісень

Молодий виконавець вирішив привітати своїх фанатів відсиланнями до власних пісень. І варто відзначити, вийшло дуже зворушливо!

Щоб у новому році ми залишалися такі молоді, закохувалися, влипали лише у краще, бачили свою зірку та йшли за нею. Навіть у холодну ніч пам'ятали про тимчасовий релакс, відчували хімію між нами для створення чогось нового, пам'ятали як разом з тобою провели кращі моменти, а коли немає когось важливого – точно були впевнені, що ангели всі знають. казково. Ну, а якщо дуже потрібно, то брали і починали все спочатку. З новим роком! – бажає артист.

Ганна Гресь

Актриса в наступному році бажає всім глядачам та читачам залишатися у формі. Нам здається, що це відмінне побажання, особливо після низки святкових застіль.

Бажаю у Новому році не мучити себе, а отримувати задоволення від правильного харчування та занять спортом, – вітає шанувальників Ганна.

Анна Гресь бажає бути у формі у 2022 / Фото: пресслужба

Разом з тостами та привітаннями не забудьте подарувати подарунки своїм близьким. Ми заздалегідь подбали і написали, які подарунки підійдуть кожному знаку Зодіаку .