Чи здійснюються новорічні бажання? Анатоліч, MamaRika, Танчинець та інші розповіли про заповітні мрії

Зовсім скоро годинник проб'є опівночі, під дзвін келихів і бій курантів настане той самий час для того, щоб загадати найзаповітніше бажання на майбутній рік

Украинские знаменитости рассказали о новогодних желаниях / Фото: Instagram

Зірки шоу-бізнесу теж поспішають вигадати, що ж попросити у новорічну ніч. Спеціально для сайту "Сьогодні" представники українського шоу-бізнесу розповіли, які їхні бажання здійснилися.

Анатолій Анатоліч

Ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч зміг не лише здійснити свою давню мрію, а й "перевиконав план".

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Минулий Новий рік у мене плавно перетік у ранкову пробіжку. Як би це дивно не прозвучало, але о 7-й ранку першого січня вже біг вулицею. Була чудова сонячна погода, щасливі люди брели з п'янок, і я загадав пробігти марафон у Нью-Йорку, – розповідає ведучий "Ранок з Україною"

Анатолій Анатолій загадав пробігти марафон у Нью-Йорку / Фото: facebook.com/yulapragency

Телеведучому вдалося пробігти цілих три марафони за три місяці.

Найскладнішим виявився Нью-Йоркський, найрівнішим – у Валенсії. Ну а першим і незабутнім став Лондонський. Але кожен з них був неймовірним, – розповів Анатоліч.

Діва Монро

Шоувумен зізналася, що іноді так захоплена святом, що просто забуває загадувати бажання.

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Я найчастіше загадую якісь нематеріальні бажання, якщо згадую, що його потрібно загадати. Тому не можу сказати, здійснилося воно чи ні, – ділиться Монро.

Телеведуча, як і більшість з нас, загадує, щоб наступний рік минув весело і приніс лише радість.

Монро зізналася, що забуває загадати бажання

Ivan NAVI

Співаку якось так пощастило, що його бажання збулося просто новорічної ночі. Як зізнається Іван, того святкового вечора він хотів лише одного – зустріти своє кохання, адже всі інші мрії – реалізація в музиці, гастролі, події – у нього вже здійснилися.

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Мрія Івана здійснилася просто у Новий рік

Новорічна магія подіяла і того ж вечора співак зустрів свою кохану, з якою вони досі разом.

Як потім з’ясувалося, у нас були спільні друзі. Вона не знала хто я, чула пісні, але не знала навіть, куди йде зустрічати Новий рік. "Я хочу, щоб ваші бажання збувалися так само блискавично і вірю, що ангели все знають і ведуть вас найкращим шляхом", – говорить Ivan NAVI.

NiNO

Молода співачка продовжує вірити в дива та чари новорічної ночі. Але спалювати папірці з бажаннями Ніно не поспішає, дівчина пише всі свої цілі та мрії в блокнот.

Я широко мрію і, головне, дозволяю собі мріяти. Я дуже сильно вірю в те, що не справдиться цього року, обов'язково здійсниться наступного. Іноді мої масштабні цілі лякають навіть мене, але я дуже хочу це отримати, і тому все збувається, – ділиться співачка.

Молода виконавиця звикла писати бажання до блокноту / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

MamaRika

Виконавиця зізнається, що завжди мріяла зустріти Новий рік сім'єю у повному складі з малюком.

Тоді я ще не була вагітна, і ми тільки думали про це. І ось, нарешті, бажання от-от здійсниться, і ми відзначатимемо Новий рік та Різдво з нашим сином. Це була найбільша і найзаповітніша наша з чоловіком мрія! – розповідає MamaRika.

MamaRika завжди хотіла сина

Цього року бажання співачки здійснилося і вони з чоловіком щасливо зустрінуть свято з сином.

JULIK

У шоумена є чудова традиція. Як більшість з нас він пише своє заповітне бажання на папері та під бій курантів спалювати їх та випивати, розчинивши у келиху шампанського.

Для мене такі бажання є, швидше, цілями, яких я маю досягти за майбутній рік. І скажу чесно – вони здійснюються завжди! Головне щиро в це повірити і не боятися робити рішучі кроки на щастя, – зізнається шоумен.

Шоумен загадує бажання під бій курантів

SHADU

Співачка ділиться, що кожен Новий рік для неї настав час казки. Цього року разом зі своїм чоловіком виконавиця вирушить у романтичну подорож до теплих країн, як давно хотіла.

Майже всі загадані бажання – втілюються. Цьогорічне свято я проведу за кордоном зі своїм чоловіком! Що ще може бути романтичнішим, і по-справжньому сімейно-цінним? Справді, ніщо, – розповідає SHADU.

SHADU вирушить у теплі країни з чоловіком

Gena Viter

А ось у шоумена Геннадія Вітра мрія була проста і, трохи дитяча, довгий час артист мріяв завести собі домашнього вихованця. Як згадує шоумен, у дитинстві у нього завжди були тварини – папужки, рибки, хом'ячки та навіть доберман.

Геннадій Вітер завжди мріяв про собаку

Пізніше у артиста став дуже насичений робочий графік та можливості завести улюбленця не було, але головне – мріяти.

З розряду хочете вірте, хочете ні, у новорічну ніч із 2013 на 2014р. Я загадав бажання, щоб Всесвіт зглянувся з мене і я знайшов можливість завести четвероного друга. І буквально на Великдень я вже був, щоправда, не з другом, а з подругою-ротвейлером Євою, – розповідає Вітер.

Сергій Танчинець

Соліст гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" зізнається, що його бажання у новорічну ніч стосуються не лише його, а й усієї родини артиста, а також музичної кар'єри.

Але, за словами Сергія, він дуже любить бути чарівником для своїх дітей і завжди намагається втілити їхні мрії в реальність.

З тих пір, як я став татом, намагаюся реалізовувати всі або майже всі таємні бажання своїх дітей. Бо все потаємне стає явним, необхідно просто уважно слухати, що малі кажуть, – ділиться музикант.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець / Фото: прес-служба

Лідер рок-групи розповів, що його дочка Анастасія йде стопами батька і теж дуже любить музику, тому батьки подарували їй гітару та записали на заняття з вокалу.

Ольга Сторожук

Акторка серіалу "Суперкопи" поділилася теплим спогадом зі свого дитинства. Маленька Оля довго мріяла про ролики, які були у дівчат на подвір'ї. Перша спроба загадати бажаний подарунок у майбутньої актриси провалилася.

На Новий рік я побачила під ялинкою велику коробку і, звичайно, подумала, що моє найбільше бажання нарешті виповнилося! Але... це були кросівки на фізкультуру, бо старі "закінчилися", – згадує Ольга.

Ольга Сторожук згадує, як хотіла ролики на Новий рік

Але мріям судилося збуватися, тому юна Оля не залишала надій отримати ті самі ролики під ялинку.

Мою мрію здійснила мати. Подарувала мені червоні нові ролики Roces, ні в кого таких не було, досі дивуюсь, де вона їх тоді відшукала. Я ледве дочекалася весни, і щойно зійшов сніг, намотувала кола по двору – так тривало роками. Я з них не вилазила і брала з собою на всі поїздки! Досі чудово катаюся, – розповіла зірка серіалу "Суперкопи".

Олексій Тритенко

Зірка серіалу "Коли ми вдома" відверто каже, що загадує бажання завжди, незалежно від пори року та свят. Актор упевнений, що якщо завжди мріяти, щось із задуманого обов'язково здійсниться.

У космос подумки засилаю мрії. Упевнений, якщо там хоч одна "смсочка" від мене дійде, то все в шоколаді, – сміється артист.

Олексій Тритенко завжди загадує бажання / Фото: пресслужба

Ганна Гресь

Актриса "Мамахохотала" теж ніколи не здається у загадуванні бажань. Анна має спеціальний магічний час, у який вона поспішає загадати бажання.

Я завжди загадую одне й те саме бажання – коли випадає на годиннику 11:11, 20:20 і в Новий рік. Якщо я розумію, що воно важкоздійсненне, то я перезагадую бажання, – сміючись, розповідає Ганна. – А якщо я "нормальне" загадую, то продовжую бажати, доки не справдиться! Тому можу сказати, що всі мої новорічні бажання справдилися, збуваються і, певна, збуватимуться!

Ганна Гресь вірить, що всі мрії здійснюються

Загадати бажання новорічної ночі, однозначно, варто. А ще, не забудьте привітати своїх рідних із цим чудовим святом. Тим більше, раніше ми писали, які подарунки підійдуть кожному знаку Зодіаку .