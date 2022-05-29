Ірина Федишин опинилась в центрі скандалу після своїх гомофобних висловлювань. Вже який день поспіль не вщухають сварки між співачкою та зірковими захисниками ЛГБТ-спільноти

Скандал навколо Ірини Федишин все ніяк не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

Після слів співачки, що "ЛГБТ це великий гріх" на неї обрушилась хвиля хейту, якої вона, очевидно, не очікувала. Зокрема, Mеlovin, який є членом ЛГБТ-спільноти, обізвав Ірину Федишин "дурною" та пригадав її "грішки".

Артистка незабарилась і вже відповіла співаку на його заяви. Так, Федишин пояснила, що не засуджує жодну людину, вона лише висловила свою думку щодо ЛГБТ. Як зізналась зірка, їй просто неприємно спілкуватись на такі теми.

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Ви вимагаєте толерантності до себе, натомість принижуєте людину, у якої інша думка. Гомосексуалізм – це важкий гріх! Подобається вам це чи не подобається – навчіться бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті, – заявила артистка.

Скріншот Instastories

Також Ірина Федишин відреагувала на хейт від тіктокера Олега Машуковського, який вирішив висміяти маленького сина артистки, зобразивши його представником ЛГБТ-спільноти у майбутньому.

Так, блогер показав хлопчика через 15 років, одягненого у рожеве вбрання з хвостиком на голові на тлі ЛГБТ-параду. У ролику блогер танцює під пісню Федишин "Малесенькі долоньки". Артистка показала це відео у себе в Instastories.

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Ваша "толерантність" і цькування взагалі пробила дно. Ось такий вигляд має булінг у соцмережах, – написала артистка.

Скріншот Instastories

Федишин додала, що блогер маніпулує підлітками, займається булінгом та нав'язує нетрадиційні погляди. Вона порадила батьками простежити, чи не підписані їхні діти на нього.

Скріншот Instastories

Наостанок зірка побажала представникам ЛГБТ-спільноти, щоб у їхньому житті теж були маленькі долоньки і вони відчули радість батьківства.

Скріншот Instastories

Раніше ми писали про те, як, намагаючись погасити хейт від "Євробачення", Федишин вдалося роздмухати скандал з ЛГБТ.