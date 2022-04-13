Осадча та Горбунов задумалися про усиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни

Український телеведучий розповів про плани після перемоги України у війні

Юрій Горбунов розповів про плани усиновити дитину після війни / Фото: instagram.com/kosadcha

Більше місяця в Україні йде війна , яку розпочала Росія проти українського народу. Кожен зараз веде боротьбу своєму фронті. Артисти – хто у ЗСУ та теробороні, а хто на інформаційному полі. Юрій Горбунов та Катя Осадча з перших днів говорять про російську агресію та показують наслідки "русского мира". Крім того, телеведуча зі своєю командою створила чат-бот, щоб допомагати українцям знаходити близьких.

Зіркова пара не сумнівається, що Україна обов'язково переможе. Юрій Горбунов розуміє, що після перемоги українцям потрібно відбудовувати країну після приходу "русского мира". Замислюється телеведучий і про долю дітей, які через війну залишилися без батьків. Він зазначив, що українцям потрібно буде їх усиновлювати. Пара не виключає, що вони когось із дітей усиновлять чи удочерять.

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Це буде на плечах усіх українців. І ми теж про це думаємо, – сказав телеведучий. інтерв'ю Завтрак. Онлайн

/ Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Також Юрій Горбунов розповів, що його 5-річний син Іван не розуміє, що відбувається в Україні.

Ми намагалися йому пояснити, що це тимчасове лихо в нашій країні, яке ми всі переживемо. На щастя, він у свої 5 років ніколи не грав ні автоматами, ні пістолетами. У нас серед іграшок немає дитячої зброї. І йому це ніколи не було цікаво… ми навіть коли їздили на море, я пропонував йому придбати водяний пістолет, а він не захотів. Зараз, коли він дивиться в телевізор, каже "Тато, а чого це так все сталося? Хто це так з нами зробив?" Ми говоримо, що це поганий дядько, якого скоро, ми сподіваємося, не стане і настане світ

Нагадаємо Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

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Раніше Катя Осадча запропонувала вагітній Регіні Тодоренко приїхати народжувати в бомбосховищі .

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