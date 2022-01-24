Чому дружина 19-річного Романа Сасанчина опинилася у лікарні: співак розкрив деталі

Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин вперше прокоментував стан своєї молодої дружини, яка після пологів опинилася у лікарні.

30 грудня Роман з дружиною стали батьками. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-річний співак, який нещодавно зворушив Мережа фотографією новонародженої дочки , розповів, як почувається його 25-річна дружина Іванна.

Як розповів Сасанчин, після пологів у дівчини почалися проблеми із грудним вигодовуванням. Вся справа в тому, що мала Елізабет, як назвали дівчинку Роман і Іванна, не хотіла пити грудне молоко і через це у молодої мами воно стало застоюватися в грудях.

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Вона їздила до лікарні, мала високу температуру кілька днів. Ми не могли її збити. Ми викликали швидку. Зараз робимо все, щоб у неї не застоювалося молоко. І тоді все буде гаразд, – поділився Сасанчин в інтерв'ю. ТСН ".

Крім того, як розповів переможець вокального шоу, зараз його дружина дуже втомилася, і їй необхідно трохи відпочити.

Молоді батьки також зізнаються, що зараз мають деякі складнощі з малюком, але обидва вони дуже щасливі появі доньки.

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Звісно, мені ще складно. Тому що мало досвіду, але з дружиною поступово з усім розуміємось. Батьки допомагають, Інтернет допомагає. Я тільки радий, бо ще більше є заради когось жити, а також заради когось рухатися вперед, – розповів Роман.

Нагадаємо, що 19-річний Роман Сасанчин та його дружина Іванна стали батьками напередодні новорічних свят. Пологи у 25-річної обраниці співака пройшли з ускладненнями і Іванні довелося зробити кесарів розтин.