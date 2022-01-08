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Яке янголятко! 19-річний переможець Голосу Роман Сасанчин зворушив фото з новонародженою донькою та дружиною

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 січня, 13:41
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Напередодні Нового року 23-річна дружина Романа подарувала йому красунечку-донечку. Дивіться милі сімейні фото співака
Роман Сасанчин показав фото з дружиною та крихітною донечкою.
Роман Сасанчин показав фото з дружиною та крихітною донечкою. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

За день до 2022 року Роман Сасанчин та його дружина Іванна вперше стали батьками. У пари народилась донечка, яку назвали Лізою.

Днями переможець "Голосу" вирішив поділитись новими милими світлинами, де він позує разом з коханою Іванною та новонародженою дівчинкою

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Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж, – підписав кадри Сасанчин.

Сімейне фото співака.
Сімейне фото співака. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Як видно на фото, 19-річний співак разом з Іванною тримають на руках крихітку та тішиться малечі.

Сімейне фото співака.
Сімейне фото співака. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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Зачаровані фоловери засипали компліментами молоде подружжя та побажали їхній сім'ї щастя:

  • Такі гарні.
  • Які милі.
  • Яке янголятко. Ви чудова сім'я.
  • Ви такі красиві, особливо ваша донечка.
Фото: скріншот instagram/sasanchyn_official

Зазначимо, що Роман Сасанчин та Іванка зареєстрували шлюб в одному із РАГСів Тернополя на початку грудня 2021 року. Весілля пара вирішила відсвяткувати скромно вдома у колі родини та друзів.

Вже 30 грудня у сім'ї відбулося поповнення. Як розповів сам Роман, дівчинку назвали Єлизаветою, але за паспортом ім'я малечі – Елізабет.

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30 грудня Роман з дружиною стали батьками.
30 грудня Роман з дружиною стали батьками. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Сасанчин також повідомив, що пологи Іванни пройшли із ускладненнями. Ще за декілька днів до пологів її забрали до лікарні з болями у животі.

Артист вирішив підтримати свою дружину, тому пара наважилася на партнерські пологи. Втім, 23-річна Іванна не змогла народити сама і їй довелося робити кесарів розтин.

Раніше Іванна поділилася подробицями сімейного життя з Романом та розповіла, з якими проблемами доводиться їм справлятися.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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