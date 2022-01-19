Скільки заробляє Софія Стужук: блогер назвала суми у доларах

Популярна блогерка розкрила секрет свого заробітку і розповіла, скільки насправді заробляє на місяць на своєму обліковому записі в Instagram

Софія Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Софія Стужук, яка нарвалася на хейт шанувальників через відпочинок у Карпатах без дітей , вирішила відповісти на запитання фанатів про свій заробіток

У Instastories хтось із фоловерів поцікавився у Стужук про те, скільки насправді вона отримує за ведення свого блогу.

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Насправді по-різному. Залежно від того, скільки я намагаюся. Можу 20 тис. $ за місяць заробити, а можу і 200, – відповіла користувачам Софія.

Скріншот – instagram.com/sofia_stuzhuk/

Дохід блогер отримує не лише від Instagram, а й в інших галузях: на інвестиціях, на продажу одягу та косметики та мережевому бізнесі.

Крім того, деякі речі, як заведено у всіх блогерів, Стужук отримує від компаній безкоштовно. Наприклад, автомобіль Toyota дівчина отримала за свою співпрацю із брендом харчових добавок.

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Все інше – будинок, машину мамі та ще одне авто, – як каже Софія, вона придбала сама і за свої зароблені гроші.

Проте, як зауважила Стужук, зараз її доходи впали, оскільки вона розслабилася, і їй знову доведеться зібратись із силами.

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Раніше ми писали про те, що Софія Стужук знову потрапила під удар – фанати розкритикували її. за фото у спідній білизні на тлі засніжених Карпат .