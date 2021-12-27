ТОП-10 образів Альони Вінницької із початку 2000-х (фото)

27 грудня Альона Вінницька святкує 47 день народження. Ми знаємо її як одну з перших учасниць "ВІА Гри", сольну артистку, а також телеведучу.
Пропонуємо подивитися архівні світлини Альона Вінницької та згадати її найкращі образи за час кар'єри у групі й не тільки. До того ж, стиль початку 00-х повертається через 20 років, а Вінницька завжди була дуже яскравою та модною.
Як Альона Вінницька виглядала у "ВІА Грі"
На самому початку "ВІА Гра" була дуетом. Юні Вінницька та Грановська носили мінімум одягу та завжди виглядали сексуально. Тоді Альона була білявкою.
Далі по темі
Дівчата нерідко виступали в однакових костюмах. Ось, один із таких: шкіряні шорти та біла сорочка.
В цьому образі Альона Вінницька дуже нагадує Брітні Спірс із кліпу "Oops!… I Did It Again", хоча костюм американської зірки і був червоним.
Фірмовий стиль Вінницької у 00-х – це джинси на низькій посадці та короткий топ. Просто ідеально для того часу!
А це вже сценічний лук:
Якось Альона змінила колір волосся і стала виглядати зовсім інакше. Вийшов такий образ фатальної красуні.
Ще один класний образ Вінницької, який не можна не обійти:
Ви помічали, як сильно Альона Вінницька нагадує Кейт Уінслет ("Титанік")? Неймовірна схожість і приголомшливий ніжний образ української артистки.
Це вже фото сучасної Альони Вінницької:
Стиль Альони Вінницької зараз – елегантний та стриманий, але все такий же привабливий, як раніше.
До речі, ведуча телеканалу "Україна" вже багато років захоплюється йогою, регулярно займається спортом та правильно харчується.
З останнім Альона дещо експериментувала і одного разу дуже схудла на сироїдженні. З того часу артистка знайшла правильний підхід до здорового вживання їжі.
Раніше Альона Вінницька розповіла про жорстких умовах роботи у "ВІА Грі".