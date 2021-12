ТОП-10 образів Альони Вінницької із початку 2000-х (фото)

Сьогодні зірка "ВІА Гри" та ведуча телеканалу "Україна" святкує день народження! Дивіться, як змінювалась Альона Вінницька

Як змінювалася Альона Вінницька / Фото: Wikipedia, instagram.com/viagra_official.fan

27 грудня Альона Вінницька святкує 47 день народження. Ми знаємо її як одну з перших учасниць "ВІА Гри", сольну артистку, а також телеведучу.

Пропонуємо подивитися архівні світлини Альона Вінницької та згадати її найкращі образи за час кар'єри у групі й не тільки. До того ж, стиль початку 00-х повертається через 20 років, а Вінницька завжди була дуже яскравою та модною.

Як Альона Вінницька виглядала у "ВІА Грі"

На самому початку "ВІА Гра" була дуетом. Юні Вінницька та Грановська носили мінімум одягу та завжди виглядали сексуально. Тоді Альона була білявкою.

Альона Вінницька та Надія Грановська / Фото: YouTube

Дівчата нерідко виступали в однакових костюмах. Ось, один із таких: шкіряні шорти та біла сорочка.

Надія Грановська та Альона Вінницька – перший склад "ВІА Гри" / Фото: Wikipedia

В цьому образі Альона Вінницька дуже нагадує Брітні Спірс із кліпу "Oops!… I Did It Again", хоча костюм американської зірки і був червоним.

Альона Вінницька у "ВІА Гре" / Фото: Wikipedia

Фірмовий стиль Вінницької у 00-х – це джинси на низькій посадці та короткий топ. Просто ідеально для того часу!

Альона Вінницька у "ВІА Грі" / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

А це вже сценічний лук:

Альона Вінницька у 2002 році / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

Якось Альона змінила колір волосся і стала виглядати зовсім інакше. Вийшов такий образ фатальної красуні.

Альона Вінницька з темним волоссям – фото / Фото: Instagram.com

Ще один класний образ Вінницької, який не можна не обійти:

Як раніше виглядала Альона Вінницька / Фото: Wikipedia

Ви помічали, як сильно Альона Вінницька нагадує Кейт Уінслет ("Титанік")? Неймовірна схожість і приголомшливий ніжний образ української артистки.

Телеведуча Альона Вінницька / Фото: YouTube

Це вже фото сучасної Альони Вінницької:

Як зараз виглядає Альона Вінницька / Фото: телеканал "Україна"

Стиль Альони Вінницької зараз – елегантний та стриманий, але все такий же привабливий, як раніше.

Альона Вінницька – фото / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

До речі, ведуча телеканалу "Україна" вже багато років захоплюється йогою, регулярно займається спортом та правильно харчується.

Як зараз виглядає Альона Вінницька / Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

З останнім Альона дещо експериментувала і одного разу дуже схудла на сироїдженні. З того часу артистка знайшла правильний підхід до здорового вживання їжі.

Раніше Альона Вінницька розповіла про жорстких умовах роботи у "ВІА Грі".