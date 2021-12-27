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ТОП-10 образів Альони Вінницької із початку 2000-х (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 14:46
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Сьогодні зірка "ВІА Гри" та ведуча телеканалу "Україна" святкує день народження! Дивіться, як змінювалась Альона Вінницька
Як змінювалася Альона Вінницька
Як змінювалася Альона Вінницька / Фото: Wikipedia, instagram.com/viagra_official.fan

27 грудня Альона Вінницька святкує 47 день народження. Ми знаємо її як одну з перших учасниць "ВІА Гри", сольну артистку, а також телеведучу.

Пропонуємо подивитися архівні світлини Альона Вінницької та згадати її найкращі образи за час кар'єри у групі й не тільки. До того ж, стиль початку 00-х повертається через 20 років, а Вінницька завжди була дуже яскравою та модною.

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Як Альона Вінницька виглядала у "ВІА Грі"

На самому початку "ВІА Гра" була дуетом. Юні Вінницька та Грановська носили мінімум одягу та завжди виглядали сексуально. Тоді Альона була білявкою.

Альона Вінницька та Надія Грановська
Альона Вінницька та Надія Грановська / Фото: YouTube

Дівчата нерідко виступали в однакових костюмах. Ось, один із таких: шкіряні шорти та біла сорочка.

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Надія Грановська та Альона Вінницька – перший склад "ВІА Гри"
Надія Грановська та Альона Вінницька – перший склад "ВІА Гри" / Фото: Wikipedia

В цьому образі Альона Вінницька дуже нагадує Брітні Спірс із кліпу "Oops!… I Did It Again", хоча костюм американської зірки і був червоним.

Альона Вінницька у "ВІА Гре"
Альона Вінницька у "ВІА Гре" / Фото: Wikipedia

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Фірмовий стиль Вінницької у 00-х – це джинси на низькій посадці та короткий топ. Просто ідеально для того часу!

Альона Вінницька у "ВІА Грі"
Альона Вінницька у "ВІА Грі" / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

А це вже сценічний лук:

Альона Вінницька у 2002 році
Альона Вінницька у 2002 році / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

Якось Альона змінила колір волосся і стала виглядати зовсім інакше. Вийшов такий образ фатальної красуні.

Альона Вінницька з темним волоссям – фото
Альона Вінницька з темним волоссям – фото / Фото: Instagram.com

Ще один класний образ Вінницької, який не можна не обійти:

Як раніше виглядала Альона Вінницька
Як раніше виглядала Альона Вінницька / Фото: Wikipedia

Ви помічали, як сильно Альона Вінницька нагадує Кейт Уінслет ("Титанік")? Неймовірна схожість і приголомшливий ніжний образ української артистки.

Телеведуча Альона Вінницька
Телеведуча Альона Вінницька / Фото: YouTube

Це вже фото сучасної Альони Вінницької:

Як зараз виглядає Альона Вінницька
Як зараз виглядає Альона Вінницька / Фото: телеканал "Україна"

Стиль Альони Вінницької зараз – елегантний та стриманий, але все такий же привабливий, як раніше.

Альона Вінницька – фото
Альона Вінницька – фото / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

До речі, ведуча телеканалу "Україна" вже багато років захоплюється йогою, регулярно займається спортом та правильно харчується.

Як зараз виглядає Альона Вінницька
Як зараз виглядає Альона Вінницька / Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

З останнім Альона дещо експериментувала і одного разу дуже схудла на сироїдженні. З того часу артистка знайшла правильний підхід до здорового вживання їжі.

Раніше Альона Вінницька розповіла про жорстких умовах роботи у "ВІА Грі".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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