Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Зашквар Netflix

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

ТОП-10 образов Алены Винницкой из начала 2000-х (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 14:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня звезда "ВИА Гры" и ведущая телеканала "Украина" празднует день рождения! Смотрите, как менялась Алена Винницкая
Как менялась Алена Винницкая
Как менялась Алена Винницкая / Фото: Wikipedia, instagram.com/viagra_official.fan

27 декабря Алена Винницкая празднует 47-й день рождения. Мы знаем ее как одну из первых участниц "ВИА Гры", сольную артистку, а также телеведущую.

Предлагаем посмотреть архивные фото Алены Винницкой и вспомнить ее лучшие образы за время карьеры в группе и не только. Тем более, что стиль начала 00-х возвращается спустя 20 лет, а Винницкая всегда выглядела очень ярко и модно.

Реклама

Как Алена Винницкая выглядела в "ВИА Гре"

В самом начале "ВИА Гра" была дуэтом. Юные Винницкая и Грановская носили минимум одежды и всегда выглядели сексуально. Тогда Алена была блондинкой.

Алена Винницкая и Надежда Грановская
Алена Винницкая и Надежда Грановская / Фото: YouTube

Девушки нередко выступали в одинаковых костюмах. Вот, один из таких: кожаные шорты и белая рубашка.

Реклама

Надежда Грановская и Алена Винницкая – первый состав "ВИА Гры"
Надежда Грановская и Алена Винницкая – первый состав "ВИА Гры" / Фото: Wikipedia

В этом образе Алена Винницкая очень напоминает Бритни Спирс из клипа "Oops!… I Did It Again", хотя костюм американской звезды был красный.

Алена Винницкая в "ВИА Гре"
Алена Винницкая в "ВИА Гре" / Фото: Wikipedia

Реклама

Фирменный стиль Винницкой в 00-х – это джинсы на низкой посадке и короткий топ. Просто идеально для того времени!

Алена Винницкая в "ВИА Гре"
Алена Винницкая в "ВИА Гре" / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

А это уже сценический лук:

Алена Винницкая в 2002 году
Алена Винницкая в 2002 году / Фото: instagram.com/viagra_official.fan

Однажды Алена сменила цвет волос и стала выглядеть совсем иначе. Получился такой образ роковой красотки.

Алена Винницкая с темными волосами – фото
Алена Винницкая с темными волосами – фото / Фото: Instagram.com

Еще один классный образ Винницкой, который нельзя не отметить:

Как раньше выглядела Алена Винницкая
Как раньше выглядела Алена Винницкая / Фото: Wikipedia

Вы замечали, как сильно Алена Винницкая похожа на Кейт Уинслет ("Титаник")? Невероятное сходство и потрясающий нежный образ украинской артистки.

Телеведущая Алена Винницкая
Телеведущая Алена Винницкая / Фото: YouTube

Так Алена стала выглядеть в более современное время.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая
Как сейчас выглядит Алена Винницкая / Фото: телеканал "Украина"

Стиль Алены Винницкой сейчас – элегантный и сдержанный, но все такой же привлекательный, как раньше.

Алена Винницкая – фото
Алена Винницкая – фото / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

Кстати, ведущая телеканала "Украина" уже много лет увлекается йогой, регулярно занимается спортом и правильно питается.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая
Как сейчас выглядит Алена Винницкая / Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

С последним Алена много экспериментировала и однажды очень сильно похудела на сыроедении. С тех пор артистка нашла правильный подход к здоровому употреблению пищи.

Ранее Алена Винницкая рассказала о жестких условиях работы в "ВИА Гре".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять