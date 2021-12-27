ТОП-10 образов Алены Винницкой из начала 2000-х (фото)

27 декабря Алена Винницкая празднует 47-й день рождения. Мы знаем ее как одну из первых участниц "ВИА Гры", сольную артистку, а также телеведущую.
Предлагаем посмотреть архивные фото Алены Винницкой и вспомнить ее лучшие образы за время карьеры в группе и не только. Тем более, что стиль начала 00-х возвращается спустя 20 лет, а Винницкая всегда выглядела очень ярко и модно.
Как Алена Винницкая выглядела в "ВИА Гре"
В самом начале "ВИА Гра" была дуэтом. Юные Винницкая и Грановская носили минимум одежды и всегда выглядели сексуально. Тогда Алена была блондинкой.
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Девушки нередко выступали в одинаковых костюмах. Вот, один из таких: кожаные шорты и белая рубашка.
В этом образе Алена Винницкая очень напоминает Бритни Спирс из клипа "Oops!… I Did It Again", хотя костюм американской звезды был красный.
Фирменный стиль Винницкой в 00-х – это джинсы на низкой посадке и короткий топ. Просто идеально для того времени!
А это уже сценический лук:
Однажды Алена сменила цвет волос и стала выглядеть совсем иначе. Получился такой образ роковой красотки.
Еще один классный образ Винницкой, который нельзя не отметить:
Вы замечали, как сильно Алена Винницкая похожа на Кейт Уинслет ("Титаник")? Невероятное сходство и потрясающий нежный образ украинской артистки.
Так Алена стала выглядеть в более современное время.
Стиль Алены Винницкой сейчас – элегантный и сдержанный, но все такой же привлекательный, как раньше.
Кстати, ведущая телеканала "Украина" уже много лет увлекается йогой, регулярно занимается спортом и правильно питается.
С последним Алена много экспериментировала и однажды очень сильно похудела на сыроедении. С тех пор артистка нашла правильный подход к здоровому употреблению пищи.
Ранее Алена Винницкая рассказала о жестких условиях работы в "ВИА Гре".