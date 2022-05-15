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Українське журі на Євробаченні-2022 виправдилося за свої бали Польщі: "платню за це ніхто не отримував"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 12:19
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Члени журі від України вляпалися у справжній скандал, оцінивши у нуль балів представника Польші на пісенному конкурсі. Тепер судді вирішили пояснити ситуацію
Члени журі від України прокоментували свої оцінки польському конкурсанту "Євробачення-2022"
Члени журі від України прокоментували свої оцінки польському конкурсанту "Євробачення-2022" / Фото: Колаж: Сьогодні

До складу українсього журі увійшло п’ять членів – Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук’ян Галкін. Саме вони виставляли оцінки учасникам "Євробачення-2022". Через те, що журі не оцінили конкурсанта з Польщі, їх тепер жортско критикують українські глядачі та зірки.

Голова журі Вадим Лисиця вирішив публічно озвучити пояснення щодо результатів голосування українських суддів.

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У Facebook він написав, що весь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста і всі члени жюрі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування.

Вадим Лисиця
Вадим Лисиця

Жодних можливостей впливати на рішення одне одного не мав ні один член жюрі, а тим більш головуючий. Тому Польща, та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Платню за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій, та інших заохочуваннь ніхто не мав, – заявив Лисиця.

Також він наголосив, що як голова журі – він готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року.

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Співачка Ірина Федишин також вирішила прокоментувати одіозні бали. У Instagram вона зізналась, що ситуація з Польщею їй неприємна також.

Ірина Федишин
Ірина Федишин

І якби я була по сторону глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, не зважаючи на те, що "Євробачення" все ж ніби-то аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати – це було шоком і для мене, – пояснила артистка.

Також Федишин опублікувала фото своєї анкети, де видно, скільки балів вона особисто поставила польському співаку. Зірка зазначила, що оприлюднювати свої голоси заборонено і за це її можуть оштрафовати.

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Кожен з членів журі ставив бали від себе самого у бланку, і не має права це обговорювати, бо це фіксується юридично під наглядом нотаріуса і притягується до відповідальності. Потім всі бали сумуються організаторами в цифри. Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання.

Андрій Капраль в одному з інтерв'ю, як і його колеги, зазначив, що журі не мають права ділитися думками та говорити, кому яку оцінку хто поставив.

Андрій Капраль
Андрій Капраль

Мені складно про це говорити, бо значну частину свого життя я провів у Польщі. Маю там багато друзів та відчував і знаю їхню підтримку навіть до війни. У нас із ними була різна історія, тепер у нас спільна історія. Усім, хто зараз трохи маніпулює цим питанням, хочу сказати: мені не соромно за оцінки, які я поставив нашим друзям (полякам, – Ред.). Але я не можу зрозуміти, як розраховується результат. Якогось підземного бажання не підтримувати поляків у мене не було, – пояснив Крапаль.

Як додав артист, "за себе він відповідає і за себе йому не соромно". А от за інших членів українського журі він нічого сказати не може.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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