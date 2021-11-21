Ведучі каналу Україна розповіли, як змінювалося українське телебачення

З нагоди Всесвітнього дня телебачення досвідчені ведучі новин "Сьогодні" на каналі "Україна" розповіли, як змінюються підходи до роботи в телеіндустрії

Ведучі каналу "Україна" / Фото: прес-служба

На думку ведучого ранкових випусків новин Віталія Шкільного, за останні кілька років телевізійна журналістика стала більш швидкою, більш інтерактивною та живою. В даний час технології дозволяють організувати прямі включення за 15 хвилин із будь-якої точки планети. До того ж, глядач стає більш вимогливим. Тому кожен день доводиться вчитися, опановувати нові знання і робити це вкрай швидко.

Ідучи в журналістику, підозрював, що доведеться багато і щодня вчитися, однак і не думав, що наскільки багато! Знання, які засвоюються під час підготовки ефірів, тішать. Щоранку ми висвітлюємо події з усієї планети і хочеться вірити, що відкриваємо цей неповторний світ нашим людям, – сказав Віталій Шкільний.

Віталій Шкільний вважає, що зараз журналістика стала "швидшою"

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А Марина Кухар щиро радіє, що з кожним роком телевізійна журналістика розширює спектр можливостей. Особливо вражають технології, що створюють ефект присутності. А сучасне обладнання в студії новин дозволяє проектувати яскраву, динамічну і, що найголовніше, реалістичну графіку. Крім того, завдяки новітнім технологіям в ефір одночасно можна включатися з кількох локацій.

Більше інформації – це більше приводів для маніпуляцій, фейків та неперевірених фактів. Тому зараз, як ніколи, нам потрібні критичний підхід та перевірка інформації, – переконана Марина Кухар.

Марина Кухар радіє з того, що журналістика розширюється

Ведучий аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта стверджує, що яскрава візуалізація – те, що у тренді, і те, що потрібно, щоб привернути увагу глядача. У новинах часто використовують 3D-графіку та анімацію, що дозволяє посилювати ефект від проблем, які піднімаються в ефірі, викликати в людини емоції і допомогти їй зрозуміти, чому це погано або добре.

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Щоб створити якісний аналітичний сюжет, журналіст має знайти достовірну інформацію, перевірити її у кількох джерелах, взяти відповідні коментарі у експертів, які є знавцями своєї справи, і зібрати це докупи, – пояснив Олег Панюта.

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