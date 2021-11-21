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Ведущие канала Украина рассказали, как менялось украинское телевидение

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
21 ноября, 11:55
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По случаю Всемирного дня телевидения опытные ведущие новостей "Сегодня" на канале "Украина" рассказали, как изменяются подходы к работе в телеиндустрии
Ведущие канала "Украина"
Ведущие канала "Украина" / Фото: пресс-служба

По мнению ведущего утренних выпусков новостей Виталия Школьного, за последние несколько лет телевизионная журналистика стала более быстрой, более интерактивной и живой. В настоящее время технологии позволяют организовать прямые включения за 15 минут из любой точки планеты. К тому же зритель становится более требовательным. Поэтому каждый день приходится учиться, овладевать новыми знаниями и делать это крайне быстро.

Идя в журналистику подозревал, что придется много и ежедневно учиться, однако и не думал, что насколько много! Знания, которые усваиваются при подготовке эфиров, радуют. Каждое утро мы освещаем события со всей планеты и хочется верить, что открываем этот неповторимый мир нашим людям, – поделился Виталий Школьный.

Виталий Школьный считает, что сейчас журналистика стала "быстрее"
Виталий Школьный считает, что сейчас журналистика стала "быстрее"

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А Марина Кухар искренне радуется, что с каждым годом телевизионная журналистика расширяет спектр возможностей. Особенно поражают технологии, создающие эффект присутствия. А современное оборудование в новостной студии позволяет проектировать яркую, динамичную и, что самое главное, реалистичную графику. Кроме того, благодаря новейшим технологиям в эфир одновременно можно включаться из нескольких локаций.

Больше информации – это больше поводов для манипуляций, фейков и непроверенных фактов. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужны критический подход и проверка информации, – убеждена Марина Кухар.

Марина Кухар радуется тому, что журналистика расширяется
Марина Кухар радуется тому, что журналистика расширяется

Ведущий аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта утверждает, что яркая визуализация – это то, что в тренде, и то, что нужно, чтобы привлечь внимание зрителя. В новостях часто используют 3D-графику и анимацию, что позволяет усиливать эффект от поднимающейся в эфире проблемы, вызывать у человека эмоции и помочь ему понять, почему это плохо или хорошо.

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Чтобы создать качественный аналитический сюжет, журналист должен найти достоверную информацию, проверить ее в нескольких источниках, взять соответствующие комментарии у экспертов, являющихся знатоками своего дела, и собрать это воедино, – пояснил Олег Панюта.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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