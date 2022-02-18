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Влад Яма показав сексуальне фото дружини у її день народження та приготував їй святковий сюрприз

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 17:22
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Сьогодні дружина хореографа Ліліана відзначає свій день народження. На честь цього Яма опублікував "гарячий" знімок і написав зворушливе вітання
Влад Яма зворушливо привітав дружину з днем народження
Влад Яма зворушливо привітав дружину з днем народження / Фото: instagram.com/vladyama_official

Український хореограф Влад Яма, який нещодавно "оголився" перед публікою вирішив публічно привітати свою дружину з днем народження

Танцюрист опублікував на своїй сторінці в Instagram фото Ліліани зі спокусливим боді і написав ніжне звернення до неї.

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Ось як закохався в ці очі багато років тому ... так і продовжую закохуватися все більше! І не тільки в очі…Спасибі Тобі за натхнення, мудрість, доброту та Сина! І не забувай, що Ти – найкраща!.. Люблю всім серцем! З Днем Народження, – привітав дружину Влад Яма.

А ось у своєму акаунті Ліліана показала, які подарунки отримала від сина та чоловіка на честь свята. Чоловіки зробили Ліліані сюрприз і рівно опівночі з'явилися з букетом квітів та привітаннями.

Скріншот – instagram.com/liliya_yama/

Хореограф подарував дружині джинсові шорти від найвідомішого дизайнера. Ліліана зізналася, що шорти – це її слабкість і вона шалено рада подарунку. Вартість такого подарунка від американського бренду приблизно 275 $ (близько 8 тисяч гривень).

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Скріншот – instagram.com/liliya_yama/

Нагадаємо, що Влад Яма та його дружина Ліліана разом уже понад 14 років. Закохані одружилися сім років тому і наразі виховують 6-річного сина.

Раніше Влад Яма згадав жахливий випадок , який стався з ним у новорічну ніч

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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