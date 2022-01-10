Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Влад Яма "оголився" перед публікою: "Ого, який лисий!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 20:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Очевидно, українському хореографу захотілося експериментів у 2022 році. Днями артист вкрай здивував прихильників зміною іміджу
Влад Яма здивував різкими змінами в зовнішності.
Влад Яма здивував різкими змінами в зовнішності. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Не встигли користувачі Мережі оговтатись від перевтілень Віталія Козловського, як до нього приєднався Влад Яма! Хореограф також лишився бороди, як і співак. Ймовірно, фанам не звично бачити кумирів без їхнього "родзинки".

Так, під час вікенду у Маямі, де Влад Яма неочікувано зустрівся з Дмитром Монатіком, танцюрист довірив своєму шестирічному сину Леонові роботу барбера – хлопчик за допомогою електробритви позбавив зіркового татуся бороди, але залишив вуса та маленьку борідку.

Реклама
Фото: скріншот instastories/vladyama_official

Проте сам хореограф на цьому не зупинився та довів справу до кінця. Він кардинально змінив імідж!

Фото: скріншот instastories/vladyama_official

Довгі роки Влад Яма з'являвся на публіці з густою та доглянутою бородою, проте "життя потребує експерементів". У Instagram 39-річний артист похизувався своїм образом, сидячи в машині.

Влад Яма показав фанам новий імідж.
Влад Яма показав фанам новий імідж. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Реклама

Ну, привіт, 2007! Дружина не впізнає, вітерцем незвично обдуває, почуваюся голеньким, але загалом добре, – підписав фото Яма.

Фоловери здивувалися "молодому" образу Ями та зазначили, що йому пасує. Ба більше фани згадали, як виглядав кумир близько 15 років тому, коли був учасником "Танців з зірками" в парі з Наталією Могилевською:

  • Чомусь одразу згадався танець із Наталю Могилевською в образі Маски (по-моєму це була самба?!) без бороди – ?.
  • Помолодшали років на 10 точно.
  • Затягнув гідно – ??. Я б не наважився.
  • Голий, зовсім головий.
  • Фантомас.
  • Сам на себе не схожий.
  • Ого, який лисий.
Фото: скріншот instagram/vladyama_official

Нагадаємо, раніше Влад Яма згадав жахливий випадок, що стався з ним новорічної ночі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1/2
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти