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Аб'юз, "вульгарність" Анни Трінчер і чому не хоче дітей: блогер Волошин дав інтерв'ю

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 21:50
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Нові одкровення блогера Олександра Волошина в інтерв'ю Славі Дьоміну дивіться у нашому матеріалі.
Олександр Волошин дав відверте інтер'ю
Олександр Волошин дав відверте інтер'ю / Фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/voloshyn_xx

Відомий своїми скандальними витівками та епатажними флешмобами блогер Олександр Волошин дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube каналу "Слава +" . Ділимося найгучнішими заявами блогера:

Чому рідні Ані Трінчер проти нього

Нагадаємо, Волошин та Аня Трінчер – заручені. Але, виявляється, рідні співачки не схвалюють цей союз. Зокрема – мама Ані.

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Анна Трінчер та Олександр Волошин
Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тому що вийшло незрозуміле. Вийшло так, що мама Ані була в Іспанії, я дізнався про це за тиждень до пропозиції, не подумав сказати про це, хоча треба було сказати об'єктивно. А моя мама в цей момент була в Києві, я влаштовував невеличкий челендж. І вийшло так, що мама була у Києві, Жанна думає, що вона у Києві, бо я її покликав. Бабусі не сказав я особисто, а передали через помічників і подумали, що їх знецінив, що я на них забив, а свою сім'ю привіз. Вчинив негарно. А за фактом так не було, так співпало, що мама була у Києві. А про те, що я не написав, вибачився, покликав Жанну на зустріч. Розповів, що помічники запрошували всіх на пропозицію, я взагалі нікого не запрошував. Я настільки переживав, що максимально відсторонився від усього.

Реакція на те, що в Мережі багато хто вважає Волошина аб'юзером

Аб'юзер – це емоційна гойдалка. Коли ти до людини ставишся з теплотою, ти її любиш, максимально все для неї, а потім усуваєшся, забиваєш. Це аб'юзер. Я цим не страждаю і не страждав ніколи. Це коли ти підіймаєш руку, підвищуєш тон. Єдине з усього цього у мене буває таке (не тільки у мене, а й у Ані), що ми підвищуємо один на одного тон . Але ми вже це контролюємо у такому форматі: як тільки хтось підвищив тон – пройде 5 хвилин і він повинен перший вибачитися за це. Неважливо, правий він у ситуації чи ні. Є деякі історії, можливо, з яких люди зробили висновок. Але вони не викуповують, що це все рофл (жарт) – там, де я кричу на Аню. Вона на камеру ніколи не кричатиме, але коли це закінчується, вона така: "Бл*ь, як ти зі мною розмовляєш". Я можу не помітити, що десь говорю голосно або крикну, але це все жартома.

Також блогер прокоментував звинувачення у свій бік, що після початку їх з Трінчер відносин, Аня стала жорсткішою, зважилася на пластику і в цілому стала "пошловато" виглядати.

Анну Трінчер тепер називають пошлуватою
Анну Трінчер тепер називають пошлуватою / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Груди, губи, вульгарність – це рішення тільки Ані. Груди вона мала зробити ще до мене минулого року, але не наважилася. Губи, на мою думку, вона зробила, коли ми тільки-но почали зустрічатися. Вульгарність – це її новий образ, це вирішують вони з командою, а не я. Насправді це еротичність у будь-якому випадку. Це образ, це круто. Їй треба чіпляти нову аудиторію, їй треба утримувати аудиторію. Я її підтримую у всьому, хоч би що вони зробила. Просто у нас така движуха, що ні я, ні Аня не може мене ні змусити, ні я не можу її змусити. І навпаки – заборонити. У нас такого нема. Можемо порадити, сказати свою думку, але не змусити або заборонити. Такого не може бути загалом. Тому всі її зміни пов'язані тільки зі змінами її всередині та з її рухом по кар'єрних сходах далі. Усе.

Чому вони з Трінчер не хочуть дитини

Ведучий спитав, коли дівчині у стосунках краще народжувати.

Не знаю, чи це особиста справа кожного. Якщо хочеш, треба народжувати, якщо не хочеш – не треба. Ми не хочемо поки що. Я народжувати не хочу точно.

На питання, чи не чайлдфрі вони, Сашко відповів так:

Блогер розповів, чому вони з Анею не поспішають з дітьми
Блогер розповів, чому вони з Анею не поспішають з дітьми / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Аня каже, що вона – так. Я не можу так сказати, бо розумію: зараз скажу, а потім братиму свої слова назад. Раніше я говорив, що не хочу дівчину до 30, але сталося так, що з'явилася Аня у моєму житті і мені захотілося. Може бути такий період, коли захочеться дитині: вже є все, що треба, або розуміємо, що близько до того, що треба, – захочемо дитину.

Незаплановану вагітність Волошин сказав, не допустить.

Більше одкровень блогера дивіться далі у відео.

Також дивіться, як зараз виглядає 25-річна донька Павла Зіброва.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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