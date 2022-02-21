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Дочці Павла Зіброва Діані виповнилося 25: як зараз виглядає зіркова спадкоємиця?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 16:40
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Цього дня Діана Зіброва приймає вітання від рідних, друзів та армії шанувальників. Не пропустіть, як зараз виглядає спадкоємиця артиста, що подорослішала
Діана Зіброва приймає привітання
Діана Зіброва приймає привітання / Фото: Facebook Павла Зіброва

Минулого тижня відзначала день народження дочка Маші Єфросініної, а сьогодні приймає привітання донька Павла Зіброва. Діані Зібровій виповнилося 25 років!

Знаменитий батько дуже зворушливо привітав спадкоємицю з днем народження та показав архівні фото крихітки Діани.

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Павло Зібров з донькою
Павло Зібров з донькою / Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

Сьогодні, 21 лютого в нашій родині велике свято- 25 років тому народилась наша донечка ДІАНА, наше щастя, наша надія, наша велика любов! Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачила цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник. З нею я- молодий, завзятий, веселий.

Зібров душевно привітав доньку
Зібров душевно привітав доньку / Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

За словами артиста, саме дочка стала тим провідником, завдяки якому Павло Зібров, як і раніше, залишається актуальним і йде в ногу з трендами.

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Родина Зібрових
Родина Зібрових / Фото: Facebook Павла Зіброва

Діанка веде мене за собою в молодіжну культуру, заставляє завжди буди у формі, слідкує за моєю творчістю. Вона зі мною на всіх знімальних майданчиках, інтерв'ю, концертах. Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй МАРИНЦІ за цей найдорожчий подарунок в житті.

Артист показав архівні фото з донькою
Артист показав архівні фото з донькою / Фото: Facebook Павла Зіброва

Щасливий батько звернувся до дочки:

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Діані Зібровій сьогодні 25
Діані Зібровій сьогодні 25 / Фото: Facebook Павла Зіброва

ДІАНОЧКА, дорога донечко!
Будь здоровою, коханою, щасливою.
Хай доля посміхається тобі.
Хай Гоподь Бог береже тебе під мирним небом нашої Неньки України.
З Днем Народження, моя єдина дівчинко, моя Любов, моя ДІАНОЧКО!

Як зараз виглядає Діана Зіброва

А так іменинниця виглядає зараз.

Діана Зіброва зараз
Діана Зіброва зараз / Фото: Facebook Павла Зіброва

До численних привітань у Мережі приєдналися і зіркові друзі Зіброва: співачки Катерина Бужинська, Світлана Білоножко, Оксана Пекун, телеведучий Григорій Решетник, співаки Віталій Козловський, Віктор Павлік, Іво Бобул та багато інших.

Іменинниця часто фотографується з батьком
Іменинниця часто фотографується з батьком / Фото: Facebook Павла Зіброва

Донька артиста виросла справжньою красунею!

Діана Зіброва любить вечірні наряди
Діана Зіброва любить вечірні наряди / Фото: Facebook Павла Зіброва

Як Діана Зіброва відзначатиме ювілей, поки що невідомо, але обов'язково пізніше про це розповімо нашим читачам.

Діана Зіброва приймає привітання
Діана Зіброва приймає привітання / Фото: Facebook Павла Зіброва

Також не пропустіть, як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут, що подорослішала.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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