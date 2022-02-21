Дочці Павла Зіброва Діані виповнилося 25: як зараз виглядає зіркова спадкоємиця?

Минулого тижня відзначала день народження дочка Маші Єфросініної, а сьогодні приймає привітання донька Павла Зіброва. Діані Зібровій виповнилося 25 років!
Знаменитий батько дуже зворушливо привітав спадкоємицю з днем народження та показав архівні фото крихітки Діани.
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Сьогодні, 21 лютого в нашій родині велике свято- 25 років тому народилась наша донечка ДІАНА, наше щастя, наша надія, наша велика любов! Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачила цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник. З нею я- молодий, завзятий, веселий.
За словами артиста, саме дочка стала тим провідником, завдяки якому Павло Зібров, як і раніше, залишається актуальним і йде в ногу з трендами.
Діанка веде мене за собою в молодіжну культуру, заставляє завжди буди у формі, слідкує за моєю творчістю. Вона зі мною на всіх знімальних майданчиках, інтерв'ю, концертах. Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй МАРИНЦІ за цей найдорожчий подарунок в житті.
Щасливий батько звернувся до дочки:
ДІАНОЧКА, дорога донечко!
Будь здоровою, коханою, щасливою.
Хай доля посміхається тобі.
Хай Гоподь Бог береже тебе під мирним небом нашої Неньки України.
З Днем Народження, моя єдина дівчинко, моя Любов, моя ДІАНОЧКО!
Як зараз виглядає Діана Зіброва
А так іменинниця виглядає зараз.
До численних привітань у Мережі приєдналися і зіркові друзі Зіброва: співачки Катерина Бужинська, Світлана Білоножко, Оксана Пекун, телеведучий Григорій Решетник, співаки Віталій Козловський, Віктор Павлік, Іво Бобул та багато інших.
Донька артиста виросла справжньою красунею!
Як Діана Зіброва відзначатиме ювілей, поки що невідомо, але обов'язково пізніше про це розповімо нашим читачам.
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