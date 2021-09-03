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75-річний Петросян відростив вуса і помолодшав: Імпозантний чоловік!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 20:30
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Після того як 75-річний артист одружився з молодою обраницею, він не перестає дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом Цього разу комік додав собі на обличчя кумедний акцент
Євген Петросян здивував зміною іміджу
Євген Петросян здивував зміною іміджу / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Знаменитий гуморист Євген Петросян, який нещодавно вперше за довгий час показав спільне фото з молодою дружиною, несподівано з'явився з чорними густими вусами. Незвичайний образ артиста доповнив піджак лілового кольору і дещо змінена укладка волосся.

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Кадрами Петросян поділився у своєму Instagram-акаунті. Фото були зроблені в гримерці перед черговим виступом артиста.

Готовий до виходу! Злітаю ракетою! – написав Петросян.

Євген Петросян з вусами
Євген Петросян з вусами / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вуса, на думку шанувальників, не тільки освіжили зовнішній вигляд, але і "омолодили" Петросяна.

  • "Помолодшали з вусами! Дуже добре"
  • "Красень – чоловік"
  • "Вам так личить це колір!"
  • "Вуса вам йдуть"
  • "Імпозантний чоловік з вусами"
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Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко розлучилися в листопаді 2018 року. Після розлучення гуморист одружився вп'яте. Його обраницею стала 32-річна помічниця Тетяна Брухунова. У березні 2020 року в пари народилася дитина, яка став першою для Тетяни та другою для 75-річного Петросяна.

Дивіться сюжет про розподіл майна Олени Степаненко та Євгена Петросяна:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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