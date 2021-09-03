75-річний Петросян відростив вуса і помолодшав: Імпозантний чоловік!

Після того як 75-річний артист одружився з молодою обраницею, він не перестає дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом Цього разу комік додав собі на обличчя кумедний акцент

Євген Петросян здивував зміною іміджу / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Знаменитий гуморист Євген Петросян, який нещодавно вперше за довгий час показав спільне фото з молодою дружиною, несподівано з'явився з чорними густими вусами. Незвичайний образ артиста доповнив піджак лілового кольору і дещо змінена укладка волосся.

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Кадрами Петросян поділився у своєму Instagram-акаунті. Фото були зроблені в гримерці перед черговим виступом артиста.

Готовий до виходу! Злітаю ракетою! – написав Петросян.

Євген Петросян з вусами / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вуса, на думку шанувальників, не тільки освіжили зовнішній вигляд, але і "омолодили" Петросяна.

"Помолодшали з вусами! Дуже добре"

"Красень – чоловік"

"Вам так личить це колір!"

"Вуса вам йдуть"

"Імпозантний чоловік з вусами"

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Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко розлучилися в листопаді 2018 року. Після розлучення гуморист одружився вп'яте. Його обраницею стала 32-річна помічниця Тетяна Брухунова. У березні 2020 року в пари народилася дитина, яка став першою для Тетяни та другою для 75-річного Петросяна.

Дивіться сюжет про розподіл майна Олени Степаненко та Євгена Петросяна:

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