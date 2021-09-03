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75-летний Петросян отрастил усы и помолодел: Импозантный мужчина!

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 20:30
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После того как 75-летний артист женился на молодой избраннице, он не перестает удивлять поклонников своим помолодевшим видом. В этот раз комик добавил себе на лицо забавный акцент
Евгений Петросян удивил сменой имиджа
Евгений Петросян удивил сменой имиджа / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Знаменитый юморист Евгений Петросян, который недавно впервые за долгое время показал совместное фото с молодой женой, неожиданно предстал с черными густыми усами. Необычный образ артиста дополнил пиджак лилового цвета и несколько измененная укладка волос.

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Кадрами Петросян поделился в своем Instagram-аккаунте. Фото были сделаны в гримерке перед очередным выступлением артиста.

Готов к выходу! Взлетаю ракетой! – написал Петросян.

Евгений Петросян с усами
Евгений Петросян с усами / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Усы, по мнению поклонников, не только освежили внешний вид, но и "омолодили" Петросяна.

  • "Помолодели с усами! Очень хорошо"
  • "Красавец – мужчина"
  • "Вам так к лицу это цвет!"
  • "Усы вам идут"
  • "Импозантный мужчина с усами"
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Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. После развода юморист женился в пятый раз. Его избранницей стала 32-летняя помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна.

Смотрите сюжет о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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