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Алек Болдвін цілився в об'єктив камери – режисер картини дав свідчення

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 11:20
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Режисер фільму "Іржа" Джоел Сауза розповів, що команда репетирувала сцену із наведенням зброї прямо в об'єктив камери
Режисер картини дав свідчення про трагедію на зйомках фільму з Болдвіном
Режисер картини дав свідчення про трагедію на зйомках фільму з Болдвіном / Фото: Instagram, Santa Fe New Mexican

Джоел Сауза та загибла операторка Галина Гатчинс сиділи за камерою і обирали найкращий ракурс для зйомок даного епізоду. Про це пише Reuters із посиланням на свідчення постраждалого режисера.

Алек сидів на лаві у церкві у декораціях фільму, практикувався у носінні зброї. Джоел дивився за плече Галини, коли почув клацання і гучний хлопок, – йдеться у документі.

Режисер Джоел Соуза, якого поранив Алек Болдвін, виписаний з лікарні – ЗМІ
Режисер Джоел Соуза, якого поранив Алек Болдвін, виписаний з лікарні – ЗМІ / Фото: Getty Images, HBO

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Гатчинс трималася за живіт і скаржилася на біль, їй допомогли сісти на підлогу. А у режисера з плеча йшла кров.

Ті, хто трапився, не зняли на відео – це була репетиція. Соуза додав, Болдвін завжди обережно поводився зі зброєю.

Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму" Іржа" . Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

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Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю , його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Оператор Галина Гатчинс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона пізніше померла.

У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчинс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

Через добу після трагедії Алек Болдвін зробив першу заяву , у якому повідомив, що співпрацює з поліцією Актор зазначив, що вже зв'язався з чоловіком Галини та надає йому підтримку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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