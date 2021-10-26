Алек Болдвін цілився в об'єктив камери – режисер картини дав свідчення

Джоел Сауза та загибла операторка Галина Гатчинс сиділи за камерою і обирали найкращий ракурс для зйомок даного епізоду. Про це пише Reuters із посиланням на свідчення постраждалого режисера.
Алек сидів на лаві у церкві у декораціях фільму, практикувався у носінні зброї. Джоел дивився за плече Галини, коли почув клацання і гучний хлопок, – йдеться у документі.
Гатчинс трималася за живіт і скаржилася на біль, їй допомогли сісти на підлогу. А у режисера з плеча йшла кров.
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Ті, хто трапився, не зняли на відео – це була репетиція. Соуза додав, Болдвін завжди обережно поводився зі зброєю.
Що відомо про трагедію?
Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму" Іржа" . Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.
Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений у ключицю , його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Оператор Галина Гатчинс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона пізніше померла.
У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчинс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.
Через добу після трагедії Алек Болдвін зробив першу заяву , у якому повідомив, що співпрацює з поліцією Актор зазначив, що вже зв'язався з чоловіком Галини та надає йому підтримку.
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