Олександр Абдулов зберігав фото свого позашлюбного сина в потайній кишені піджака

Здавалося б, про актора давно все відомо: карколомна кар'єра, бурхливе особисте життя, неочікувана смерть. Проте не всі скелети в шафі зірки знайшлись

Рідня Олександра Абдулова організувала пошуки позашлюбного спадкоємця. / Фото: Скріншот з YouTube

Усі шанувальники Олександра Абдулова давно вже знають, що у актора є одна єдина донька Євгенія, яка разом із мамою Юлією Мешиною живе в Москві. Втім, крім спадкоємиці, зірка може мати ще й позашлюбного сина!

А все почалось так – колишня громадянська дружина Абдулова – Вікторія Лановська раптово знайшла у кишені білого піджака, в якому актор знімався у фільмі "Геній", фото маленького хлопчика із дивним підписом: "Саша, це твій син. Оля".

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Абдулов у фільмі "Геній"/ Вікторія Лановська. / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

Звісно ж, у Лановської виникло чимало запитань. І пізніше вона з ріднею Олександра Абдулова взялася за пошуки позашлюбного сина зірки. Також Вікторія і звернулась до ЗМІ, аби ті допомогли, повідомляє "KP".

Згодом стало відомо, що на світлині чоловік, якого звуть Олександр Коваль. Він народився 20 липня 1987 року.

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Олександр Коваль каже, що є сином знаменитого актора. / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

Олександр розповів, що народився у казахстанському місті Усть-Каменогорську. Його маму звуть Ольга, а батька він ніколи не бачив. За словами Коваля, ще будучи дитиною, він намагався дізнатися подробиці про батька у мами, але та відмовлялась.

Мама навіть його імені не назвала. Запевняла: де він зараз мешкає, не знає. Я хоч і був допитливою дитиною, але розумів, що тема батька для неї болюча. Так що я не завалював її питаннями і не влаштовував тортур, – поділився ймовірний син Абдулова.

Олександр зазначив, що спорідненість з актором пояснює його схильність до творчості. За словами чоловіка, він з дитинства любив пародіювати знаменитостей та ставити сценки.

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Я так і спитав маму, мовляв, правда, що мій батько Абдулов? Вона довго мовчала, а потім таки розповіла, що так, — зазначив Олександр.

Олександр Абдулов. / Фото: Скріншот з YouTube

Що відомо про роман Олександра Абдулова з Ольгою Коваль?

Як повідомляють у ЗМІ, роман з актором у швачки Ольги стався у 1986 році. Тоді жінку запросили працювати в Одеську кіностудію, яка знімала фільм "Десять негренят" із яскравими зірками радянського кіно, також там був і Абдулов.

Про сам роман мати розповідати не захотіла. Знаю тільки, що тривало це недовго. Потім мама повернулася до Казахстану. А далі все просто — за дев'ять місяців народився я, – сказав потенційний син Абулова.

Коли Ольга дізналась про вагітність, то вона намагалась зв'язатись з актором. Проте він не відповідав на листи. Через рік після народження дитина, Коваль надіслала ​Олександру фото сина, яке він так і не отримав.

Олександд Коваль зізнається, що готовий здати ДНК-тест, аби остаточно переконатися у кровному зв'язку з актором. Та для цього йому потрібно зв'язатися з рідними Абдулова, що наразі проблематично.

Хочеться бути впевненим у спорідненості. Крім цієї впевненості, мені нічого не потрібно: ні гроші, ні спадок. Я добре заробляю, нічого не потребую. Жалкую зараз тільки про одне, що батько рано пішов, і що я так і не зміг жодного разу його обійняти, – сказав ймовірний син Абдулова.

Нагадаємо, раніше мати Олександра Абдулова розкрила таємницю його розлучення з Алфьоровою.