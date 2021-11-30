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Племінника Пугачової, якого співачка врятувала від наркозалежності, звинуватили у шахрайстві

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 09:18
В закладинки
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Днями спалахнув скандал між російським бізнесменом Ігорем Гольдбергом та племінником Алли Пугачової Владом
Влад Пугачов потрапив у скандал
Влад Пугачов потрапив у скандал / Фото: скриншот

Племінника артистки звинуватили у шахрайстві. Як заявляв Ігор Гольдберг, Влад Пугачова купив у нього салон краси. За словами бізнесмена, спочатку його проєкт коштував 16 мільйонів рублів, але племінник співачки пообіцяв йому вісім мільйонів рублів (107 тисяч гривень) готівкою та безкоштовний виступ Алли Пугачової на домашній вечірці.

У результаті грошей бізнесмен не побачив і виступу співачки, звичайно ж, не було. Гольдберг збирається позиватися до племінника Пугачової. Про це йдеться в програмі "Ти не повіриш".

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Бізнесмен Ігор Гольдберг назвав племінника Алли Пугачової шахраєм
Бізнесмен Ігор Гольдберг назвав племінника Алли Пугачової шахраєм / Фото: скриншот

Влад Пугачов його дружина Гузель заперечують слова бізнесмена. Племінник співачки стверджує, що має всі розписки, що підтверджують угоду з Гольдбергом та факт передачі йому всієї суми.

Ми на Гольдберга теж подаємо до суду за те, що він назвав Влада шахраєм. В інтернеті багато статей, як від Гольдберга постраждали люди. Ось і чоловіка мого він обмовив. Зараз у нас триває суд. Гольдберг хотів поставити обтяження на салон, але суд відмовив йому в клопотаннях. Два місяці чоловік був у паніці, йому було погано від такої брехні. Зараз ми знайшли хорошого адвоката, навіть не вникаємо у цю справу, довірилися професіоналу, – сказала дружина племінника Пугачової. бесіді з kp.ru.

Племінник Алли Пугачової та його дружина прокоментувала звинувачення у шахрайстві
Племінник Алли Пугачової та його дружина прокоментувала звинувачення у шахрайстві / Фото: Instagram

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Щодо безкоштовного концерту Алли Пугачової, Гузель стверджує, що нічого нікому її чоловік не обіцяв.

Він з великою повагою ставиться до Алли Борисівни і ніколи не використав би її ім'я. Ми цю тему поки що не обговорювали з Аллою Борисівною, але я сподіваюся, що вона розуміє, що Влад не шахрай.

Сама Алла Борисівна скандал племінника із бізнесменом не коментує.

Нагадаємо, Владислав – рідний племінник Алли Борисівни, син її покійного старшого брата Євгена. Коли співачка обіцяла братові, що ніколи не залишить його сина. Своє слово співачка дотримала.

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Багато років тому Влад Пугачов лікувався від наркотичної залежності . Лікування у дорогих клініках оплачувала знаменита тітка. В одній із клінік Влад познайомився з майбутньою дружиною Вікторією, яка була на десять років старша і двічі судима. Вони одружилися, а невдовзі народився син Женя, над яким Пугачова оформила опікунство. Наразі син племінника Примадонни живе у її водія. Через деякий час Влад і Вікторія розійшлися

Торік племінник Пугачовою одружився вдруге з дівчиною на ім'я Гузель. У пари народилася дочка, яку назвали Алла.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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