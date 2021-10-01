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Список поповнився: ще одна зірка звинуватила Пугачову в зруйнованій кар'єрі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 08:58
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Після заяви Наталії Гулькіна стали з'являтися нові факти про вплив Алли Пугачової на російський шоу-бізнес
Зірка 80-х звинуватила Аллу Пугачову в зіпсованій кар'єрі
Зірка 80-х звинуватила Аллу Пугачову в зіпсованій кар'єрі / Фото: скриншот

Зовсім недавно екссолістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна заявила , що Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця. Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі в програмах на телебаченні. Сама Пугачова вже відреагувала на звинувачення. Вона все заперечує і радить прихильникам не вірити чуткам.

Після скандалу, що вибухнув Гулькина заявила, що інші артисти в приватних бесідах підтверджують її слова, але більшість публічно боїться про це говорити . Зірка минулих років пообіцяла надати докази, що Пугачова свого часу впливала на кар'єру інших артистів.

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А поки про конфлікт з Пугачовою розповіла співачка Тетяна Анциферова, яка свого часу виконала пісню "Ищу тебя" для фільму "31 червня".

Алла Пугачова і Тетяна Анциферова
Алла Пугачова і Тетяна Анциферова / Фото: Скріншот з YouTube

Я потрапила на добре насиджене місце, комусь це дуже не сподобалося, – сказала артистка в бесіді з "Дни.ру"

Як виявилося, спочатку пісні в цій кінокартини повинна була виконувати Пугачова, але вона посварилася з композитором Олександром Зацепіним і їй знайшли заміну в особі Тетяни Анциферової. Це не сподобалося Аллі Пугачовій.

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Після того як всі пісні до фільму "31 червня" були записані, виступи Анциферової припинили транслювати по ТБ.

В останній момент я дізналася, що мою пісню вирізали перед виходом програми в ефір. Згодом я дізналася, що це було доручення КДБ, – заявила співачка.

Вона вважає, що Алла Пугачова доклала до цього руку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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