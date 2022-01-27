Андрій Малахов щасливий у шлюбі 10 років: як виглядає дружина і чому пара не показує сина

Андрій Малахов випускає в ефір ексклюзиви про життя зірок, висвітлює резонансні теми. Водночас телеведучий не любить говорити про особисте

Що відомо про шлюб Андрія Малахова / Фото: Instagram, starhit

Останнім часом стала з'являтися інформація, що у Андрія Малахова онкологія. Він жодних коментарів не дає.

Ще однією будь-якою темою для обговорення є особисте життя Малахова. Телеведучий вже 10 років щасливий у шлюбі з Наталією Шкульовою та виховує сина. Щоправда, сімейні фото майже не показує. Лише зрідка на своїй сторінці в Instagram Малахов публікує спільні знімки із дружиною.

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/ Фото: Instagram

Розповідаємо історію кохання Андрія Малахова та чому телеведучий не показує сина.

Дружина Андрія Малахова

Обраницею телеведучого стала Наталія Шкульова – російський видавець журналів Marie Claire, ELLE. Пара познайомилася на роботі у 2007 році. Як зізнавався Малахов, він одразу зрозумів, що зустрів свою майбутню дружину.

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Спочатку Наталя та Андрій не поспішали афішувати свої стосунки. 2009 року вони разом з'явилися на світському заході. Два роки пара жила у цивільному шлюбі, але у 2011 році вирішили оформити свої стосунки офіційно.

Весілля Андрій Малахов та Наталія Шкульова зіграли у Парижі. Урочиста подія відбулася у стінах Версальського палацу. Запрошені були лише родичі та найближчі друзі молодят.

/ Фото: starhit

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Малахов зазначав, що довго не одружився, оскільки знаходився у пошуку ідеалу, багато розчаровувався та помилявся. Проте Наталя зробила ведучого по-справжньому щасливим. Свою дружину Малахов називає ідеальною жінкою.

Я прокидаюся рано-вранці і дивлюся, як вона спить. Моє обличчя розпливається в посмішці, і я ніжно гладжу її волосся. Мені подобається в ній все: доброта, смак, її вміння чути та слухати, ніжність та незалежність

/ Фото: Instagram

Чому Андрій Малахов не показує сина

2017 року у пари народився син Олександр. Цікаво, що Малахов влаштував народне голосування на найкраще ім'я для сина прямо в ефірі: пропонувалися Микола та Олександр. Другий варіант переміг.

Телеведучий у себе в соцмережах не показує дитину.

Що зміниться у людей, коли побачать мого сина? Чи треба відкрити йому Instagram та заробляти на цьому? "От Сашко сидить, їсть це, а ось він у мене одягнений у це, а це мої сніданки, а це мої вечері"... Кому це цікаво?

Андрій Малахов розповів, що з появою в нього сина він став відповідальнішим.

Як зазначається телеведучий, поява дитини ще більше зблизила подружжя.

/ Фото: Instagram

За 10 років ми, можливо, рази чотири посварилися години на дві. Це не означає, що ми не мали взаємних претензій. Тут уже все залежить від рівня виховання та освіти. Легше проговорити потім, ніж влаштовувати щось тут і зараз

Раніше відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.