Андрей Малахов счастлив в браке 10 лет: как выглядит жена и почему пара не показывает сына

Андрей Малахов выпускает в эфир эксклюзивы о жизни звезд, освещает резонансные темы. В то же время о себе телеведущий не любит говорить о личном

Что известно о браке Андрея Малахова / Фото: Instagram, starhit

В последнее время стала появляться информация, что у Андрея Малахова онкология. Он никаких комментариев не дает.

Еще одной любой темой для обсуждения является личная жизнь Малахова. Телеведущий уже 10 лет счастлив в браке с Натальей Шкулевой и воспитывает сына. Правда, семейные фото он почти не показывает. Лишь изредка на своей страничке в Instagram Малахов публикует совместные снимки с женой.

Реклама

/ Фото: Instagram

Рассказываем историю любви Андрея Малахова и почему телеведущий не показывает сына.

Жена Андрея Малахова

Избранницей телеведущего стала Наталья Шкулева – российский издатель журналов Marie Claire, ELLE. Пара познакомилась на работе в 2007 году. Как признавался Малахов, он сразу же понял, что встретил свою будущую жену.

Реклама

Сначала Наталья и Андрей не спешили афишировать свои отношения. В 2009 году они вместе появились на светском мероприятии. Два года пара жила в гражданском браке, но в 2011 году приняла решение оформить свои отношения официально.

Свадьбу Андрей Малахов и Наталья Шкулева сыграли в Париже. Торжественное событие прошло в стенах Версальского дворца. Приглашены были только родственники и ближайшие друзья молодоженов.

/ Фото: starhit

Реклама

Малахов отмечал, что долго не женился, так как находился в поиске идеала, много разочаровывался и ошибался. Однако Наталья сделала ведущего по-настоящему счастливым. Свою жену Малахов называет идеальной женщиной.

Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость

/ Фото: Instagram

Почему Андрей Малахов не показывает сына

В 2017 году у пары родился сын Александр. Интересно, что Малахов устроил народное голосование на лучшее имя для сына прямо в эфире: предлагались Николай и Александр. Второй вариант победил.

Телеведущий у себя в соцсетях не показывает ребенка.

Что изменится у людей, когда они увидят моего сына? Или надо открыть ему Instagram и зарабатывать на этом? "Вот Саша сидит, ест это, а вот он у меня одет в это, а это мои завтраки, а это мои ужины"… Кому это интересно?

Андрей Малахов рассказал, что с появлением у него сына он стал более ответственным.

Как отмечается телеведущий, появление ребенка еще больше сблизило супругов.

/ Фото: Instagram

За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас

Ранее известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.