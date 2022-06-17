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Бредлі Купер ледь не втратив життя через наркотичну залежність

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 08:35
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Актор "Області темряви" був залежний від алкоголю та наркотиків до приходу популярності
Бредлі Купер розповів про залежність від кокаїну та алкоголю
Бредлі Купер розповів про залежність від кокаїну та алкоголю / Фото: Getty Images

47-річний Бредлі Купер, який гратиме Леонарда Бернстайна у новому фільмі Netflix, вже раніше ділився ЗМІ, що на початку 2000-х він пристрастився до наркотиків та алкоголю, а коли тверезів, то занурювався в депресивний стан і навіть задумувався про самогубство!

У подкасті Wondery SmartLess Бредлі Купер розповів, що допоміг йому побороти залежність його колега Вілл Арнетт, повідомляє Independent.

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Зірка серіалу "Затриманий розвиток" раніше був одружений з подругою Купера Емі Полер і мешкав по сусідству. Тож актори час від часу разом ходили на тусовки. Одного разу Арнетт не витримав і сказав Куперу, що той поводить себе як повний телепень і надто грубо жартує, хоч самому Бредлі здавалась, ніби він завжди був на висоті.

Вілл Арнетт та Бредлі Купер
Вілл Арнетт та Бредлі Купер

Я тоді вперше усвідомив, що в мене проблеми з наркотиками та алкоголем. Про це мені сказав Вілл, і я ніколи не забуду. Я був повністю розгублений, у мене була кокаїнова залежність. Вілл ризикнув завести зі мною цю складну розмову, здається, у липні 2004 року, і це допомогло мені стати на правильний шлях – вирішити змінити своє життя, – пригадав Купер.

Бредлі також пригадував, що він був страшенно невпевнений у собі. І навіть роль у фільмі "Шпигунка" з Дженніфер Гарнер не врятувала ситуацію.

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Мені здавалося, що я знову в школі. Мене не пускали до клубів, дівчата на мене не звертали уваги. Я впав у депресію, – порівнював свої відчуття актор.

Зазначимо, що популярність Бредлі Куперу принесла його роль в комедії "Похмілля у Вегасі". Проте, як зізнався актор, робота над самооцінкою продовжується і досі, навіть після приходу популярності.

Нагадаємо, нещодавно Бредлі Купера запідозрили у возз'єднані з Іриною Шейк.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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