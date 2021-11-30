Ірина Шейк та Бредлі Купер знову разом? Пара зацікавила спільним виходом

Сімейне життя Бредлі Купера та Ірини Шейк закінчилося у 2019. Тоді акторові приписували роман з колегою фільму "Зірка народилася" Леді Гагой . Водночас Ірина встигла закрутити невелику інтрижку з американським репером Каньє Вестом .
Однак останнім часом Купер і Шейк стали все частіше бачити разом і в шанувальників з'явилася надія на возз'єднання зіркової сім'ї. Так Daily Mail повідомляє про те, що кілька разом з дочкою Леєю вирушили на спектакль "Лускунчик" у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
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На фото колишнє подружжя виглядають дуже щасливими , вони грають з дочкою і мило спілкуються між собою.
Після вистави Купер та Шейк вирушили на вечерю в один із нью-йоркських ресторанів у компанії актриси Енн Хетеуей та її чоловіка Адама Шульмана .
Офіційні представники Шейк та Купера відповіли журналістам, що кілька підтримує добрі стосунки, проте офіційно вони не разом. Батьки разом займаються вихованням доньки та намагаються проводити більше часу у повному складі.
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