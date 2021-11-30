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Ірина Шейк та Бредлі Купер знову разом? Пара зацікавила спільним виходом

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 14:27
В закладинки
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Зоряна кілька починає підігрівати інтерес публіки тим, що все частіше з'являється разом на прогулянках. На людях колишнє подружжя поводиться так, ніби ніякого розлучення і не було
Ірина Шейк та Бредлі Купер на прогулянці з донькою
Ірина Шейк та Бредлі Купер на прогулянці з донькою / Фото: dailymail

Сімейне життя Бредлі Купера та Ірини Шейк закінчилося у 2019. Тоді акторові приписували роман з колегою фільму "Зірка народилася" Леді Гагой . Водночас Ірина встигла закрутити невелику інтрижку з американським репером Каньє Вестом .

Однак останнім часом Купер і Шейк стали все частіше бачити разом і в шанувальників з'явилася надія на возз'єднання зіркової сім'ї. Так Daily Mail повідомляє про те, що кілька разом з дочкою Леєю вирушили на спектакль "Лускунчик" у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

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Ірина Шейк та Бредлі Купер разом відвідалі виставу
Ірина Шейк та Бредлі Купер разом відвідалі виставу / Фото: dailymail

На фото колишнє подружжя виглядають дуже щасливими , вони грають з дочкою і мило спілкуються між собою.

Шанувальніки сподіваються на примирення зіркової пари
Шанувальніки сподіваються на примирення зіркової пари / Фото: dailymail

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Після вистави Купер та Шейк вирушили на вечерю в один із нью-йоркських ресторанів у компанії актриси Енн Хетеуей та її чоловіка Адама Шульмана .

Шейк і Купер зустрілися з Енн Хетеуей та її чоловіком
Шейк і Купер зустрілися з Енн Хетеуей та її чоловіком / Фото: dailymail

Офіційні представники Шейк та Купера відповіли журналістам, що кілька підтримує добрі стосунки, проте офіційно вони не разом. Батьки разом займаються вихованням доньки та намагаються проводити більше часу у повному складі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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