Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Міс світу 2021

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Григорій Лепс розплачується за мовчання про війну. Розсекречено, скільки мільйонів втратив артист

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 08:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський співак зберігав частину заощаджень в американських та британських банках, які після вторгнення росії в Україну, почали заморожувати рахунки громадян рф
Продюсер Кирило Чибісов оцінив збитки Григорія Лепса
Продюсер Кирило Чибісов оцінив збитки Григорія Лепса / Фото: instagram.com/gvleps

Після того, як путін розв'язав війну проти України, на росію обвалилась низка масштабних санкцій, які обмежують громадян країни-агресора ледь не в усьому. І поки Ксенія Собчак відкрито висловлює занепокоєння через цю ситуацію, Григорій Лепс, зціпивши зуби, не озвучує свою позицію й на 23-й день війни.

У російському шоубізі Григорія Лепса вважають одиним із найвискооплачуваних артистів. За можливість послухати живцем "Рюмку водки" багаті меломани готові були платити по 120 тисяч євро за вечір. Однак, як кажуть, де великі гроші – там і великі ризики. Як з'ясувалося, через санкції Заходу проти росії, Лепс втратив чималу суму, повідомляє "КП".

Реклама

Останні 20 років Лепс заробляв дуже пристойні гроші і частину з них зберігав в американських та лондонських банках. А тепер співак не може виїхати ні до Лондона, ні до Америки. Усі рахунки його заморожені, доступу до грошей немає. Лепс там – персона нон грата. Зрозуміло, що він втратив не останні свої гроші, але він – жертва списків санкцій. За моїми оцінками, Григорій Лепс втратив понад 20 мільйонів доларів, – розповів концертний директор Кирило Чибісов.

Що ж, якби Лепс мав свою голову на плечах і відкрито протистояв своєму призиденту-диктатору, як це робить музикант Андрій Макаревич, то він би міг якось допомогти вплинути на ситуацію. Однак, йому краще мовчки жити у путінському режимі та бути ізольованим від всього світу. Вибір зроблено.

Раніше російський актор Данило Козловський звернувся до путіна з вимогою припинити війну в Україні. А письменник Борис Акунін розповів, про крах кривавого президента рф.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти