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Ексдівчина Бена Аффлека стала новою Мерилін Монро: перші кадри зі зйомок та тизер

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 червня, 19:37
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Ана де Армас зіграла легендарну актрису, яка стала секс-символом кількох поколінь – Мерилін Монро
Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"
Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка" / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що іспанська зірка кіно, яка певний час зустрічалася з Беном Аффлеком, зіграє Мерилін Монро у новому фільмі від Nteflix, стало відомо ще у березні 2019 року! І ось, нарешті, ми можемо побачити Ану де Армас в образі легендарної Монро.

Фільм отримав назву "Блондинка". Разом з першими кадрами Ани в образі Монро Netflix презентував і тизер кінокартини:

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А ось і кадри зі знімального майданчика:

Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"
Ана де Армас зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"

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Ана де Армас в образі Мерілін Монро у новому фільмі від Netflix
Ана де Армас в образі Мерілін Монро у новому фільмі від Netflix

Ана де Армас повторила безліч образів Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"
Ана де Армас повторила безліч образів Мерилін Монро у фільмі "Блондинка"

Ось що кажуть про фільм його творці:

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Фільм сміливо переосмислює життя однієї з найзнаменитіших ікон Голлівуду, Мерилін Монро. Починаючи з її бурхливого дитинства у ролі Норми Джин і закінчуючи сходженням до слави та романтичними складнощами, "Блондинка" стирає межі фактів та вигадки, щоб досліджувати розрив між її публічним та особистим "я".

Прем'єра фільму на платформі Netflix відбудеться 23 вересня цього року.

Не пропустіть наш матеріал про скандал за участю Кім Кардашьян, яка вирішила позичити сукню Мерилін Монро у музею, де вона зберігалася, і врешті-решт порвала вбрання.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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