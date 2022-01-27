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Майкл Джексон в дитинстві обзивав свою сестру "свинею" та "кобилою"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 18:26
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У дитинстві Джанет та Майкл Джексони були дуже близькі, але згодом їхні стосунки пішли нанівець
Сестра Майкла Джексона розповіла про його знущання над нею.
Сестра Майкла Джексона розповіла про його знущання над нею. / Фото: Getty Images, janetjackson

55-річна співачка пригадала як у підлітковому віці її брат Майкл Джексон знущався з неї та вигадував неприємні прізвиська через зайву вагу. Для Джанет, яка з юності намагалася схуднути, такі коментарі були дуже болючими.

У документальному фільмі Janet Jackson артистка зізналась, що в юності у неї були проблеми з вагою, вона була пампушкою, і це стало причиною знущань як з боку публіки, так і з боку брата.

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Були часи, коли Майк дражнив мене і обзивав: "Свиня, кобила, корова". Він сміявся з цього, і я теж сміялася, але десь усередині було боляче, – зізналася Джексон, повідомляє Daily Mail.

Майкл і Джанет Джексон у дитинстві.
Майкл і Джанет Джексон у дитинстві. / Фото: janetjackson

Як пояснила Джанет, проблеми з вагою у неї почалися , коли вона отримала роль у ситкомі 70-х "Гарні часи". У п'ятому сезоні вона зіграла дівчинку Пенні, яку усиновлюють після того, як її покинула жорстока мати.

Я емоційний їдок, тому, коли відчуваю стрес або щось мене дійсно турбує, їжа мене заспокоює. Я знялася в "Гарних часах", і це стало початком проблем із вагою, – пригадала зірка.

Джанет також поділилась, щойно Майкл досяг популярності – він почав віддалятися від неї, а потім зовсім перестав спілкуватися.

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Незважаючи на прохолодні стосунки, їм доводилося працювати разом. Джанет пригадала, що під час зйомок кліпу Scream вони працювали по черзі: Майкл вимагав не пускати сестру на майданчик під час його зйомок.

Стосунки Майкла та Джанет були непростими.
Стосунки Майкла та Джанет були непростими. / Фото: janetjackson

Також Джанет підтримала брата у 1993 році, коли його вперше публічно звинуватили у педофілії, через що згодом сама постраждала. Джексон поплатилася за підтримку брата власними рекламними контрактами – співачці відмовила у співпраці компанія Coca-Coca. Це могла б стати найбільшою роботою з брендом у її кар'єрі.

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Я була дуже засмучена. Кожен з нас має своє життя. Звичайно, він мій брат, але ця історія не має до мене жодного відношення, – коментує Джанет.

Джанет Джексон – наймолодша дитина у сімействі Джексонів. У 2012 році вона вийшла заміж втретє за катарського бізнесмена Віссам аль-Мана. У 2017-му артистка народила первістка – хлопчика Ісса. У тому ж році пара розлучилася.

Коротко про скандал з Майклом Джексоном

Нагадаємо, звинування у педофілії переслідували Майкла Джексона до кінця життя. Кумир мільнонів помер у 2009 році у віці 50 років.

Найвідоміші хіти Майкла Джексона – добірка кліпів
Найвідоміші хіти Майкла Джексона – добірка кліпів / Фото: Скриншот из видео

У 2019 році вийшов документальний фільм "Покидаючи Неверленд", в якому два дорослі чоловіки Джеймс Сейфчак і Вейд Робсон розповіли про спокушання з боку зірки, що тривало протягом багатьох років.

Родичі Майкла заперечують такі звинувачення, вважаючи, що все, що сталося з ним, – результат боротьби за гроші. Інші ж експерти думають зовсім по-іншому.

Раніше ми писали, що соліст оркестру Маріїнського театру в Москві спокушав чотирічну онучку.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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