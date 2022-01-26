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Новий секс-символ! Як син Джуда Лоу підкорює жіночі серця

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 17:38
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Іноді спадкоємці селебртіс виростають копією своїх батьків – вони перебирають від них талант, харизму і навіть репутацію. Рафферті Лоу також входить у цей перелік
У Джуда Лоу є п'ятеро дітей.
У Джуда Лоу є п'ятеро дітей. / Фото: Instagram

Нещодавно Джуд Лоу та його син Рафферті знялися у рекламі Brioni. Батько з сином позували в образах із колекції бренду весна-літо 2022.

Фото зіркових персон одразу заполонили Мережу. І це не дивно, адже хіба можна встояти перед такими красенями-серцеїдами?!

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Джуд Лоу та його син Рафф стали амбасадорами Brioni
Джуд Лоу та його син Рафф стали амбасадорами Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

49-річний Джуд Лоу – щасливий батько п'ятьох дітей! 25-річний Рафф – спадкоємець актора від кінопродюсера Сейді Фрост. Останнім часом хлопець регулярно з'являється на сторінках модних глянців, а також на фешн-показах.

Раффу Лоу 25 років.
Раффу Лоу 25 років. / Фото: rafflaw

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Публіка щоразу відзначає неймовірну схожість сина із зірковим батьком – від точених вилиць і пронизливих блакитних очей до ямочки на підборідді та легкої недбалості

Джуд Лоу та Рафферті Лоу.
Джуд Лоу та Рафферті Лоу. / Фото: Instagram

Лоу-молодший пішов стопами батька і теж пробує сили в кіноіндустрії. Відомо, що він отримав головну роль нової екранізації від Disney "Олівера Твіста" за романом Чарльза Діккенса.

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Проте перший фільм, у якому з'явився Рафф, це була короткометражка "Капелюх". Кінокартина з хлопцем та його батьком у головних ролях була знята ще під час першої хвилі локдауну у Великій Британії на...iPhone! Втім, із цього п'ятихвилиного ролика можна зрозуміти, що Рафф успадкував акторську майстерність Джуда, а ще його чарівність.

Батько з сином разом знялися у короткометражці.
Батько з сином разом знялися у короткометражці. / Фото: Getty Images

Як і в батька, у Раффа склалася репутація палкого серцеїда. Він часто з'являється на світський заходах у компанії симпатичних дівчат. До речі, три місяці хлопець крутив роман із співачкою Ритою Орою, а от що зараз у його особистому житті – поки невідомо.

Ріта Ора та Рафферті розлучилися через три місяці роману.
Ріта Ора та Рафферті розлучилися через три місяці роману. / Фото: Instagram

Окрім того, Рафф є ще й фронтменом панк-інді-гурту Outer Stella Overdrive. Відомо, що хлопець виступає за здоровий спосіб життя та активно займається йогою. Очевидно, династія красунчиків Лоу й надалі підкорюватиме жіночі серця!

Раніше ми писали про дітей Валерія Меладзе. Читайте у матеріалі, чим займаються спадкоємці співака.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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