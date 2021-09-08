Батько Фріске вперше розповів про трагедію з братом-близнюком співачки

Батько Жанни Фріске в новому інтерв'ю розповів про брата-близнюка співачки, який помер через два тижні після народження

Батько Жанни Фріске розповів про брата-близнюка співачки / Фото: Скріншот з YouTube

Володимир Фріске, який продовжує боротися за спадок дочки , розкрив подробиці ще однієї трагедії в родині співачки. Як розповів батько співачки в YouTube-шоу "Психологія зірок", Жанна і її брат народилися семимісячними. Хлопчик важив більше сестри, але у нього була непрохідність кишечника і асфіксія. Жанну відвезли в одну лікарню, а її брата в іншу.

Через два тижні нам зателефонували з клініки і сказали, що хлопчик помер . Я приїхав, жінка запитує: "Чи будете ховати?". Я відповідаю: "А як же". І ось вона виклала сім трупів, мені це неприємно згадувати. Я підійшов і свого одразу впізнав. Він так схожий на мене був! – розповів Володимир Фріске.

Жанна Фріске з батьками і сестрою / Фото: instagram.com/friske_natalia

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Жанна більше місяця пролежала в кувезі, потім її виписали. Батькам Фріске була потрібна допомога психолога, щоб впоратися з трагедією.

Ми були ще молодими, нам по 20 років було ... Перші місяці ми з дружиною дуже переживали через сина ... З нами працювали психологи, нам говорили, що ми молоді, ще народять, – поділився батько співачки.

Як зізнався Володимир, Жанна знала цю історію і ніколи не забувала про брата .

Жанночка дуже часто його згадувала. Вона ще таку річ сказала, коли захворіла: "Це мене братик до себе кличе", – розповів батько співачки.

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