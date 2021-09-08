Отец Фриске впервые рассказал о трагедии с братом-близнецом певицы

Отец Жанны Фриске в новом интервью рассказал о брате-близнеце певицы, который умер через две недели после рождения

Отец Жанны Фриске рассказал о брате-близнеце певицы / Фото: Скриншот из YouTube

Владимир Фриске, который продолжает бороться за наследство дочери, раскрыл подробности еще одной трагедии в семье певицы. Как рассказал отец певицы в YouTube-шоу "Психология звезд", Жанна и ее брат родились семимесячными. Мальчик весил больше сестры, но у него была непроходимость кишечника и асфиксия. Жанну увезли в одну больницу, а ее брата в другую.

Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер. Я приехал, женщина спрашивает: "Будете хоронить?". Я отвечаю: "А как же". И вот она выложила семь трупиков, мне это неприятно вспоминать. Я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! – рассказал Владимир Фриске.

Жанна Фриске с родителями и сестрой / Фото: instagram.com/friske_natalia

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Жанна больше месяца пролежала в кувезе, затем ее выписали. Родителям Фриске потребовалась помощь психолога, чтобы справиться с трагедией.

Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было... Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына… С нами работали психологи, нам говорили, что мы молодые, еще нарожаем, – поделился отец певицы.

Как признался Владимир, Жанна знала эту историю и никогда не забывала о брате.

Жанночка очень часто его вспоминала. Она ещё такую вещь сказала, когда заболела: "Это меня братик к себе зовёт" , – рассказал отец певицы.

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