Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса: что пишут в Сети

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 08:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала многочисленные марафоны в Instagram. Досталось и Регине Тодоренко
Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в "инфоцыганстве"
Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в "инфоцыганстве" / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

У себя на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" телеведущая выпустила документальный фильм о всевозможных курсах и марафонах от блогеров. Собчак отметила, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух. Регина Тодоренко тоже недавно запускала свой марафон и учила людей мечтать.

Подробнее о марафоне Регины Тодоренко

Марафон "Люби, делай, мечтай" Тодоренко создала вместе со своим мужем Владом Топаловым. Телеведущая отмечала, что многие поклонники просили ее рассказать как она добивается своих целей и именно поэтому Тодоренко запустила очередной марафон. Регина и Влад обещали научить поклонников правильно загадывать желания.

Реклама

Как заявляла телеведущая, мечты не сбываются потому что не все знают секретный механизм, а Регине удалось разгадать секрет и создать авторскую методику.

Стоимость курса варьировалась от 75 долларов до 142 долларов. Как пишет Telegram-канал "Курятник" благодаря марафону Тодоренко заработала около 366 тысяч долларов.

Реклама

Что пишут в Сети

В своем документальном фильме Ксения Собчак усомнилась в экспертности Регины Тодоренко. В Сети многие поддержали Собчак. В комментариях у Тодоренко просят ее прокомментировать документальный фильм телеведущей. Регина пока хранит молчание.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Стоит отметить, что участники марафона желаний от Регины Тодоренко не спешат оставлять отзывы о чудо-курсе и делиться своими успехами.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять