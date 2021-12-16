Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса: что пишут в Сети

Известная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала многочисленные марафоны в Instagram. Досталось и Регине Тодоренко

Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в "инфоцыганстве" / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

У себя на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" телеведущая выпустила документальный фильм о всевозможных курсах и марафонах от блогеров. Собчак отметила, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух. Регина Тодоренко тоже недавно запускала свой марафон и учила людей мечтать.

Подробнее о марафоне Регины Тодоренко

Марафон "Люби, делай, мечтай" Тодоренко создала вместе со своим мужем Владом Топаловым. Телеведущая отмечала, что многие поклонники просили ее рассказать как она добивается своих целей и именно поэтому Тодоренко запустила очередной марафон. Регина и Влад обещали научить поклонников правильно загадывать желания.

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Как заявляла телеведущая, мечты не сбываются потому что не все знают секретный механизм, а Регине удалось разгадать секрет и создать авторскую методику.

Стоимость курса варьировалась от 75 долларов до 142 долларов. Как пишет Telegram-канал "Курятник" благодаря марафону Тодоренко заработала около 366 тысяч долларов.

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Что пишут в Сети

В своем документальном фильме Ксения Собчак усомнилась в экспертности Регины Тодоренко. В Сети многие поддержали Собчак. В комментариях у Тодоренко просят ее прокомментировать документальный фильм телеведущей. Регина пока хранит молчание.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, что участники марафона желаний от Регины Тодоренко не спешат оставлять отзывы о чудо-курсе и делиться своими успехами.