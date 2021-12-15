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Ксенія Собчак звинуватила Регіну Тодоренка в "інфоциганстві": Вчить життю за гроші

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 16:46
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Відома російська журналістка негативно ставиться до мотиваційних марафонів зірок і називає їх шахрайськими
Ксенія Собчак різко висловилася щодо мотиваційних курсів Тодоренка
Ксенія Собчак різко висловилася щодо мотиваційних курсів Тодоренка / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

Зараз багато знаменитостей, які мають велику кількість підписників у соцмережах, створюють свої курси і активно просувають їх. Деякі обіцяють навчити робити гроші з повітря, інші ж прокачати жіночу енергію.

Ксенія Собчак, яку чоловік вилаяв на камеру, випустила фільм-викриття про цих блогерів

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За допомогою маніпуляцій нас намагаються нагріти, а не прогріти, продаючи черговий гівномарафон. Через цих милих друзів ми перестали бачити різницю між якісною онлайн-освітою та інфоциганством. Зараз кожен блогер, який має хоч якусь аудиторію, вчить життю за гроші, – вважає вона.

Журналістка проаналізувала кілька зіркових наставників, які займаються створенням таких курсів. Регіна Тодоренко також потрапила до цього списку.

Я розумію, коли твердий експерт упаковує та продає цю свою експертність. Наприклад, Ілон Маск. Його бізнес-марафон я купила б. Але Маска не має інфопродукту. Натомість має Регіна Тодоренко, яка вчить мріяти, – каже Собчак.

Ніхто з перелічених у фільмі блогерів поки що не відреагував на звинувачення Ксенії. За її словами, вона намагалася дізнатися їхню точку зору, але всі вони відмовилися будь-що коментувати з цього приводу.

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Марина Григоренко
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