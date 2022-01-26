Танці, мама та приколи: смішні відео Наташі Корольової на хвилі трендів

Співачка Наташа Корольова регулярно опиняється у центрі уваги у зв'язку зі своїми висловлюваннями, а також ексцентричними витівками. На підтвердження ми зібрали її веселі відео, які стали хітом у Мережі.

Співачка любить повеселитися / Фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка Наташа Корольова не сходить зі сторінок преси. Зазвичай це через деталі особистого життя або скандали (нещодавно їй заборонили в'їзд до Литви ). Так як інтерес до персони артистки не вщухає, ділимося з вами добіркою смішних відео Корольової, які вона публікує у соцмережах.

Артистка активно завойовує TikTok, тому влаштовує танці під трендові треки та рухи флешмобів.

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Зірка також приваблює до зйомок свого сина Архипа. Хлопець хоче стати знаменитим, благо, тому сприяє відоме прізвище батьків та доступ до відомих шоу, де можна себе проявити.

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Кожен відпочинок – ще один привід зняти новий контент.

І хоча зірка намагається слідувати всім трендам, судячи з коментарів, у неї не завжди вдається це робити органічно.

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Періодично артистка згадує про коріння та робить ставку на українські треки чи ремікси.

Немає сумнівів, що Корольова бере приклад зі своєї мами, Людмили Поривай, яка у поважному образі продовжує вести активний спосіб життя, веселитися та демонструвати все це у Мережі.

Шанувальники чекають від артистки нових приколів.

Також дивіться, як зараз виглядає племінник Наташі Корольової.