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Зірка Бріджертонів потрапила до лікарні через проблеми із психічним здоров'ям

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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27 травня, 12:41
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Актриса Рубі Баркер, відома багатьом за роллю Марини Томпсон у популярному серіалі Netflix "Бріджертони", поділилася з шанувальниками несподіваною новиною
Руба Баркер із "Бріджертонів" розповіла про проблеми із психічним здоров'ям
Руба Баркер із "Бріджертонів" розповіла про проблеми із психічним здоров'ям

Рубі Баркер опублікувала відео на своїй сторінці Instagram, в якому зізналася, що боролася із психологічними проблемами ще з моменту виходу "Бріджертонів" у 2020 році.

Мені краще, але я дуже погано почувалася протягом дуже довгого часу, – каже акторка у відео, – Я просто хочу бути чесною з усіма – я боролася. Зараз я в лікарні, мене скоро випишуть, і сподіваюся, що зможу продовжити нормально жити.

Рубі Баркер зіграла Марину Томпсон у серіалі "Бриджертони"
Рубі Баркер зіграла Марину Томпсон у серіалі "Бриджертони" / Фото: instagram.com/rubybarker

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Баркер пояснила, що після виписки вона зробить перерву перед тим, як відновити роботу. Вона також зазначила, що була "надто сувора" до самої себе і порадила підписникам ніколи не повторювати її помилку.

Перестаньте бути такими суворими до себе. Потрібно просто зробити перерву та сказати: "Я не можу зробити це просто зараз, мені потрібна підтримка".

Також Рубі натякнула, що психологічні проблеми були не лише у неї, а й в когось із її рідних. Актриса назвала свою хворобу "травмою кількох поколінь". Баркер зізналася, що раніше не звертала увагу на свої проблеми, хоч і відчувала "роздратованість, гнів та апатію".

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Зазначимо, що серіал "Бріджертони" був продовжений на третій та четвертий сезони. Чи з'явиться в них Рубі – поки що невідомо. Раніше ми публікували 7 порад, що допоможуть зберегти ментальне здоров'я.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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